Кабмин переназначил Тафтая на должность главы Госкосмоса
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Кабинет министров переназначил Владимира Тафтая на должность главы Государственного космического агентства.
Соответствующее решение было принято на заседании 26 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.
Отметим, что в феврале 2021 года Кабмин назначил Тафтая руководителем Госкосмоса вне конкурса.
Тафтай ранее работал на должности Начальника управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Минэкономики, а также на госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова".
До последнего времени Тафтай также числился основателем и директором ООО "Иновацион Про".
Джерело: Telegram
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