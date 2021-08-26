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Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на главу Госуправления делами

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Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на главу Госуправления делами

Президент Владимир Зеленский определили победителем конкурса на занятие должности главы Государственного управления делами (ГУД, "ДУСя") Игоря Лысого, который и сейчас руководит этим ведомством.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №539/2021 от 26 августа обнародовано на сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем ГУД в декабре 2020 года.

До этого Лысый с января 2020 года занимал должность заместителя главы ГУД, а с июня того же года исполнял обязанности главы ГУД после увольнения с этой должности Сергея Борзова, который был назначен главой Винницкой областной государственной администрации.

Согласно декларации, он вместе с женой владел чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендовал жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+25
- вован...я на понял...ты шо себе другого лысого завел ???
Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 346

...
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26.08.2021 17:57
+19
Але заголовок - шикарний.
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26.08.2021 17:49
+15
Нє, з Brazzers! Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 5491 Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 2751
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26.08.2021 16:43
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ну-ну.
Вася, не спи, давай, кусай!
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26.08.2021 16:14 Відповісти
- вован...я на понял...ты шо себе другого лысого завел ???
Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 346

...
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26.08.2021 17:57 Відповісти
Лысый из 95 квартала?
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26.08.2021 16:27 Відповісти
Нє, з Brazzers! Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 5491 Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 2751
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26.08.2021 16:43 Відповісти
Тот, который в резиновой спецодежде, в горячем-мокром цеху работает? ( На компанию Brazzers). Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на должность главы Госуправления делами - Цензор.НЕТ 7508
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26.08.2021 17:07 Відповісти
А ще іноді підпрацьовує то сантехніком, то електриком, то чистильником басейнів)))
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26.08.2021 17:15 Відповісти
типа "лысого поганять"?
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26.08.2021 16:50 Відповісти
😁😁😁
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27.08.2021 09:02 Відповісти
Але заголовок - шикарний.
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26.08.2021 17:49 Відповісти
ну и фото...как бы соответствует (ведь по сути в этой рутине нет ничего смешного? )))
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26.08.2021 17:54 Відповісти
Знов величнійший приколовся
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26.08.2021 18:42 Відповісти
зедебіли явно це і хотіли,але ж він не кум так ідіоти?
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26.08.2021 20:09 Відповісти
Ти хоть далі заголовку прочитай, *********
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26.08.2021 21:14 Відповісти
а це той з зеледебілів який і владу обирає жіночим статевим органом?...ЛОЛ,от тільки ботоферму ЗЕлупи на фейсбуці закрили назавжди так ти дебіл зелебот сьди прискакав?
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27.08.2021 09:29 Відповісти
CЕРЬЕЗНЕО, нам это интересно .Зеленский я совершал обряды ., чтобы тым вы стали презиком .И презиком стали . мне нельзя это говорить .Я уже сказал и заранее болею два месяца. Тебя взяли за жабры компромухой . Я знаю какой . Но пойми молодые украинцы тебе простили бы все и наркоту и однополый ...попробовал . ну фигня если бы ты сделал не велыке будивныцьтво , а форум про создание рабочих мест с участием Ахметова,Коломойского.
Почему коломойский не создал даже фабрики для выпуска защитных масок . Или пинчук не открыл платный медицинский Универ для негров которые заполонили Днепр.Половина арабов и негров сейчас учатся и будут ,,докиорами,, .Где повышение зарплат которое было только при кучме и как ни странно при Гройсманне . Вот оказывается мужик .Только сейчас понял...Тварье где строительство фабрик по выпуску туалетной бумаги ,веников,футбольных мячей ,Говна в упаковк. ау Коломойский, Ахметов,.Коломойского нельзя отдвать, но он и Ахметов это Украина. Но они не поняли ,что надо шевелиться. Я до сих пор за Зеленского. других нет Или он или взрыв ядерной бомбы .ну да , но за Филатова не проголосуют .Вот бы был президент...

Круг Родины .

Чем больше я воспоминаниями на земле живу
Тем больше я без напоминания всегда хочу,
Чтобы вдруг без испытания везде вокруг
Все недруги на Украине стали в круг.

И круг вокруг Днепра послал всем слух,
Что недруг стал мне и потомкам друг,
Что вдруг опять везде вокруг
Огонь обид из водной борозды потух .

А ветер ,как настоящий драматург
Судьбой полынь посеял в слух
Ведь близкие опять прошли испуг
И плуг накликал стоны вещих мук .

О мой пастух, вспахал ты зло голодным
И подобным магии дня все исполнил холодным,
Но модным и время ты считаешь не сложным ,
А осторожность в быту презираешь оставаясь надежным .

И Украинцы посмотрев на весь испуг
В глазах печальных друг друга на досуге
Когда мой недруг стал мне друг
Рассеяв мух структур незаурядный пух .

Хотя нам панам всегда богов прощений мало
Из янтарного зала опять выйдет былинное стадо,
И вдруг враги незванные сыграв роль мага
На благо недругов сыграют роль врага сначала.
А из парка враки нашего Карпатского начала
Вылезут из водопада враги вокруг во благо
Ведь враги во благо Украины мечта уже Донбасса ,
Любого друга и любимого Днепровского начала.
Ведь твой круг ,вокруг меня не друг ,
Мой друг - мой драматург и недруг на досуге,
Твой друг - твой недруг на досуге,
Досуг друзей - судьба врага и стада.
Испуг врагов мечта любого мага
Исход времен задача на благо стада .
Боятся близкие друзья земли начало,
А казаки боятся потерять друг друга,

Друзья боятся потерять врагам на благо,
Чтобы вдруг вокруг все Украинцы стали в круг
Божественного назидания и моего признания ,
Что чем больше я хочу ,тем больше я живу .
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26.08.2021 20:24 Відповісти
Одни уроды при власти🤣
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26.08.2021 21:43 Відповісти
2 неміщних дебіла - жопа країні.
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26.08.2021 21:56 Відповісти
Я так и знал, что грачи прилетят
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27.08.2021 01:39 Відповісти
а вы думали он назначит Бутусова??? а он ведь тоже лысый но.... не тот формат.
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27.08.2021 07:48 Відповісти
Черговий жулік.Інших зелені не тримають.
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27.08.2021 15:40 Відповісти
 
 