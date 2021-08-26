Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на главу Госуправления делами

Президент Владимир Зеленский определили победителем конкурса на занятие должности главы Государственного управления делами (ГУД, "ДУСя") Игоря Лысого, который и сейчас руководит этим ведомством.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №539/2021 от 26 августа обнародовано на сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем ГУД в декабре 2020 года.

До этого Лысый с января 2020 года занимал должность заместителя главы ГУД, а с июня того же года исполнял обязанности главы ГУД после увольнения с этой должности Сергея Борзова, который был назначен главой Винницкой областной государственной администрации.

Согласно декларации, он вместе с женой владел чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендовал жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.