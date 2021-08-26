Зеленский утвердил Лысого победителем конкурса на главу Госуправления делами
Новини БізнесЦензор Влада
Президент Владимир Зеленский определили победителем конкурса на занятие должности главы Государственного управления делами (ГУД, "ДУСя") Игоря Лысого, который и сейчас руководит этим ведомством.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №539/2021 от 26 августа обнародовано на сайте главы государства.
Как сообщалось, Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем ГУД в декабре 2020 года.
До этого Лысый с января 2020 года занимал должность заместителя главы ГУД, а с июня того же года исполнял обязанности главы ГУД после увольнения с этой должности Сергея Борзова, который был назначен главой Винницкой областной государственной администрации.
Согласно декларации, он вместе с женой владел чешской компанией Praga Strasnice Trading, домом в Хмельницкой области и арендовал жилье в Киеве. Кроме того Лысый указал $32,15 тыс., 225,3 тыс. грн и 297,5 тыс. евро наличными, тогда как его жена якобы отказалась предоставить информацию о своих сбережениях.
Будь ласка, зачекайте...
Вася, не спи, давай, кусай!
...
Почему коломойский не создал даже фабрики для выпуска защитных масок . Или пинчук не открыл платный медицинский Универ для негров которые заполонили Днепр.Половина арабов и негров сейчас учатся и будут ,,докиорами,, .Где повышение зарплат которое было только при кучме и как ни странно при Гройсманне . Вот оказывается мужик .Только сейчас понял...Тварье где строительство фабрик по выпуску туалетной бумаги ,веников,футбольных мячей ,Говна в упаковк. ау Коломойский, Ахметов,.Коломойского нельзя отдвать, но он и Ахметов это Украина. Но они не поняли ,что надо шевелиться. Я до сих пор за Зеленского. других нет Или он или взрыв ядерной бомбы .ну да , но за Филатова не проголосуют .Вот бы был президент...
Круг Родины .
Чем больше я воспоминаниями на земле живу
Тем больше я без напоминания всегда хочу,
Чтобы вдруг без испытания везде вокруг
Все недруги на Украине стали в круг.
И круг вокруг Днепра послал всем слух,
Что недруг стал мне и потомкам друг,
Что вдруг опять везде вокруг
Огонь обид из водной борозды потух .
А ветер ,как настоящий драматург
Судьбой полынь посеял в слух
Ведь близкие опять прошли испуг
И плуг накликал стоны вещих мук .
О мой пастух, вспахал ты зло голодным
И подобным магии дня все исполнил холодным,
Но модным и время ты считаешь не сложным ,
А осторожность в быту презираешь оставаясь надежным .
И Украинцы посмотрев на весь испуг
В глазах печальных друг друга на досуге
Когда мой недруг стал мне друг
Рассеяв мух структур незаурядный пух .
Хотя нам панам всегда богов прощений мало
Из янтарного зала опять выйдет былинное стадо,
И вдруг враги незванные сыграв роль мага
На благо недругов сыграют роль врага сначала.
А из парка враки нашего Карпатского начала
Вылезут из водопада враги вокруг во благо
Ведь враги во благо Украины мечта уже Донбасса ,
Любого друга и любимого Днепровского начала.
Ведь твой круг ,вокруг меня не друг ,
Мой друг - мой драматург и недруг на досуге,
Твой друг - твой недруг на досуге,
Досуг друзей - судьба врага и стада.
Испуг врагов мечта любого мага
Исход времен задача на благо стада .
Боятся близкие друзья земли начало,
А казаки боятся потерять друг друга,
Друзья боятся потерять врагам на благо,
Чтобы вдруг вокруг все Украинцы стали в круг
Божественного назидания и моего признания ,
Что чем больше я хочу ,тем больше я живу .