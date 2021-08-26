В декларации экс-начальника Госаудитслужбы Луганщины обнаружили нарушений на 38 миллионов, – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки декларации бывшего начальника Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области обнаружило несоответствие между приобретенными активами и законным доходом на более 37,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более чем 7 млн грн. При этом, накопления супруги указаны не были.

Однако, во время проверки обнаружили, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающий сбережения семьи почти в 7 раз – $1,6 млн (около 45 млн грн на момент заключения договора).

Как сообщает декларант, он не знал об этих средствах, поэтому не указал в декларации.

"В то же время, в ходе проверки было выявлено заверенное нотариусом заявление, подписанное декларантом, в котором он дает согласие жене на передачу в заем $1,6 млн. В заявлении утверждается, что этот заем был предварительно обсужден и соответствует их общим интересам", – выяснили в НАПК.

Также в объяснениях чиновник уточнил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составил всего около 4 тыс. грн.

Все собранные материалы уже переданы в Офис генерального прокурора.