На трассе из Киева в "Борисполь" установят систему управления дорожным движением
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На автодороге Киев-международный аэропорт "Борисполь" планируют запустить интеллектуальную автоматизированную систему управления дорожным движением.
Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".
"Впервые на этом 17-километровом участке дороги будет установлена интеллектуальная автоматизированная система управления дорожным движением. На информационных табло будет отображаться информация о дорожных условиях и ограничения разрешенной скорости, дорожных пробках, температура и состояние дорожного покрытия", - сказано в сообщении.
Первые цифровые табло пока работают в тестовом режиме.
Ранее сообщалось, что автомагистраль между Киевом и аэропортом "Борисполь" открыли после ремонта для работы с максимальной пропускной способностью. Теперь для автомобилей доступны по четыре полосы движения как в направлении "Борисполя", так и в сторону Киева.
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