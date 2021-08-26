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безвізовий режим (310)

Украина подпишет договор об отмене виз с Маврикием

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Украина подпишет договор об отмене виз с Маврикием

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил распоряжение "О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований".

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, решение Кабмина является первым шагом к введению безвизового режима. В дальнейшем Украина и Маврикий должны подписать документ и провести ряд внутригосударственных процедур.

Проект соглашения предусматривает введение безвизового режима для взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Заключение безвиза позволит интенсифицировать межчеловеческие контакты и дополнительно развить партнерские отношения с Республикой Маврикий. МИД продолжает системно работать над расширением свободы путешествий для украинцев, что является важным элементом Стратегии внешней политики Украины", – отмечают в министерстве.

Автор: Галина Ялівець
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