Украина подпишет договор об отмене виз с Маврикием

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил распоряжение "О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований".

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, решение Кабмина является первым шагом к введению безвизового режима. В дальнейшем Украина и Маврикий должны подписать документ и провести ряд внутригосударственных процедур.

Проект соглашения предусматривает введение безвизового режима для взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Заключение безвиза позволит интенсифицировать межчеловеческие контакты и дополнительно развить партнерские отношения с Республикой Маврикий. МИД продолжает системно работать над расширением свободы путешествий для украинцев, что является важным элементом Стратегии внешней политики Украины", – отмечают в министерстве.