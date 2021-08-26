Высший антикоррупционный суд передал АРМА арестованных активов на 1,5 миллиарда

За неполных два года работы Высший антикоррупционный суд Украины вынес решения об аресте и передаче в управление АРМА ряда дорогостоящих активов, совокупная стоимость которых составляет более 1,5 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

В частности, среди переданных Агентству объектов - нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление", имущество двух ТЭЦ в Львовской области, 1000 железнодорожных полувагонов, резиденция "Сухолучье", акции ЗАО "Газтранзит", 12 речных барж и недвижимость в Киеве площадью более 5 тыс. кв. м.

Согласно собщению, для всех указанных активов АРМА выбрало управляющих, которые должны сохранять экономическую стоимость арестованного имущества и обеспечивать поступления в государственный бюджет. Отмечается, что управление железнодорожными вагонами за короткое время принесло государству более 10 млн грн дохода.

Аресты, наложенные ВАКС на активы, в основном отличаются стабильностью, что позволяет эффективно управлять арестованным имуществом.

Указанные активы являются вещественными доказательствами по уголовным производствах, расследованием которых занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.

АРМА разыскивает потенциально незаконные активы по запросам правоохранительных органов, которые в ходе расследования коррупционных и других уголовных преступлений могут обращаться в суд об аресте и передаче активов в управление агентству.

Распоряжение АРМА таким имуществом, а также денежными средствами, позволяет сохранить и приумножить экономическую стоимость арестованных активов до приговора суда.