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ГБР задержало главу нацпарка, где Офис Зеленского планирует строительство туристических объектов

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ГБР задержало главу нацпарка, где Офис Зеленского планирует строительство туристических объектов

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали руководителя Азово-Сивашского национального парка Олега Бандурина, который также является депутатом Мелитопольского городского совета от партии "ОПЗЖ".

Как сообщает пресс-служба ГБР, главу национального парка обвиняют в том, что он за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне.

"Кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии по острову Бирючий, чиновник систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они могли "свободно" передвигаться заповедной территорией", – сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники ГБР задержали руководителя Нацпарка во время получения очередной части платы прямо в служебном кабинете.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски. Решается вопрос сообщение чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – отмечают в ГБР.

Как сообщалось, в июне заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал планы открыть свободный доступ на территорию Бирючего острова в Азовском море, где находится государственная резиденция президента Украины. Сейчас остров входит в состав Азово-Сивашского национального природного парка.

Тимошенко также отмечал, что в этом году Бирючем острове начинается строительство инфраструктурных туристических объектов.

Автор: Михайло Орлюк
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26.08.2021 18:32 Відповісти
Директора арестовали за то, что разрешал отклоняться от маршрута в заповедной зоне, а сами собираются застроить остров и окончательно добить природу в заповедной зоне. Это, очевидно, и есть забота о природе в представлении Шмаркли.
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26.08.2021 20:27 Відповісти
Эта зелёная плесень, совсем угробит природу и саму Украину, а сам дрыснет или в рассею, или же в Израиль.
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26.08.2021 21:45 Відповісти
ДБР, ти з "поліцією" ( бо невідомо,що це тепер за орган в формі поряд з бандитами по українських землях на іноавто розсікає) розберись,а то селяни вже їх з сел гонять,як крис від врожаю!
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27.08.2021 08:38 Відповісти
 
 