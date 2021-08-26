Задержанный на взятке член Комиссии по азартным играм вышел под залог в 5 миллионов

За члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана внесли 5 млн грн залога в качестве альтернативы содержания под стражей по делу о вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $90 тыс.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис, передает "Слово и дело".

"На счет Высшего антикоррупционного суд поступили 5 млн грн залога за члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", – сказала спикер ВАКС.

Как сообщалось, детективы НАБУ в пятницу, 20 августа, задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении неправомерной выгоды в размере $90 тыс., которые он требовал за выдачу разрешений на размещение двух залов игровых автоматов.

По данным Цензор.НЕТ, задержанным оказался Евгений Гетьман, который в это время был и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр, а также действующим офицером СБУ и доверенным лицом Ивана Баканова.

23 августа Высший антикоррупционный суд избрал Гетьману меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5 млн грн. В случае внесения залога он будет обязан носить электронный браслет и здать загранпаспорта.