Кабмин утвердил кандидатуру на должность нового главы "Укравтодора" (обновлено)
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Кабинет министров определил победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Евгения Кузькина, который сейчас возглавляет ведомство в статусе исполняющего обязанности руководителя.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в Telegram.
Кузькин занимает должность первого заместителя главы Укравтодора" с июня 2020 года.
До этого с ноября 2019 года он занимал должность руководителя Департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности "Укравтодора". Ранее он работал директором Департамента местных бюджетов Министерства финансов. В 2010 году занимал должность заместителя Министра финансов.
Согласно данным электронной декларации, в 2020 году Кузькин получил 680,6 тыс. грн зарплаты в "Укравтодоре" и 149,1 тыс. грн пенсии. Его жена – Татьяна Иванова – задекларировала 923 ты. грн дохода от предпринимательской деятельности и 46,1 тыс. грн пенсионных выплат.
При этом ни у самого Кузькина, ни у его жены нет автомобилей.
Согласно декларации, совместно они владеют приобретенной в 2012 году квартирой площадью 115 кв. м в Киеве. Супруга первого замглавы "Укравтодора" также задекларировала два дома в Харькове площадью 74 кв. м и 68 кв. м.
Однако, согласно данным реестра недвижимости, его жена имеет гораздо больше имущества, писали Наші гроші. В частности, два земельных участка в Харькове, и около 600 квадратов жилья: квартиру на 44 квадратных метра, жилой дом на 171 квадратный метр, еще один дом на 238 кв. м, и 159 квадратов офисных помещений в центре Харькова.
У сына Евгения Кузькина Алексея в собственности земельный участок на 0,25 га с домом в Харьковской области, еще один дом на 173 кв. м с земельным участком в Харькове приобретен в 2017 году, квартира в Ялте на 72 квадрата приобретена в 2013 году, паркоместо в бизнес-центре в Харькове, а также дом в Харькове с надворными зданиями на 216 квадратных метров. Еще в 2011 году у сына появилась 4-х комнатная квартира в Харькове.
Напомним, конкурс на пост главы "Укравтодора" объявили в мае. Все это время исполняющим обязанности руководителя агентства был первый заместитель главы агентства Евгений Кузькин.
До этого с ноября 2019 года "Укравтодор" возглавлял Александр Кубраков. 20 мая Верховная Рада назначила Кубракова на должность министра инфраструктуры.
Будь ласка, зачекайте...
Он вполне может быть специалистом, но эта череда назначений на руководящие должности людей с русскими фамилиями уже слишком затянулась.
Видимо воровал с размахом. Именно такие кадры сейчас в фаворе у власти.
І чому така бізнез бледі, тримається за цього чорта без автомобіля???