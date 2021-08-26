"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за схода с пути грузовых вагонов на Львовщине

В четверг, 26 августа, около 8:20 на станции "Глина-Навария" во Львовской области сошли с путей вагоны грузового поезда Клепаров - Батево, перевозившего щебень и железную руду.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", сейчас ведутся работы по ликвидации последствий схода вагонов.

Согласно сообщению, в результате схода вагонов никто не пострадал, однако повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

Для ликвидации последствий аварии на место происшествия прибыли восстановительные поезда со станций Львов и Стрый.

В то же время из-за происшествия в пути задерживаются пассажирские поезда: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя. Время опоздания поездов – от 50 мин. до 1 часа и 20 мин.

Возобновление движения пассажирских поездов по нечетной колее на участке Глина - Навария - Львов планируется в течение 24 часов. Изменения маршрутов следования пассажирских поездов не планируется. Сейчас движение поездов обеспечиваются по четной колее.

"На месте происшествия работает специальная комиссия "Укрзализныци", которая выясняет обстоятельства и причины схода вагонов. Техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением последствий происшествия и восстановлением полноценного движения грузовых и пассажирских поездов по этому участку", – отмечается в сообщении.