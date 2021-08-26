Московский суд приговорил украинского бизнесмена Климца к 9 годам колонии

Пресненский суд Москвы назначил девять лет колонии строгого режима украинскому бизнесмену, основателю алкогольной компании "Олимп" Павлу Климцу за покушение на дачу особо крупной взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, передает Интерфакс-Украина.

Еще двое фигурантов дела – Юлия Самойлова и Андрей Грохольский – получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно.

Климец признан российским судом виновным в покушении на дачу особо крупной, Самойлова – в покушении на посредничество во взяточничестве, Грохольский – в особо крупном мошенничестве.

Как сообщалось, Павел Климец был задержан в Москве в апреле 2019 года.

По данным российского следствия, в период 2017 года бенефициар коньячного завода "Бахчисарай", расположенного в оккупированном Крыму, Климец "столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода". Для разрешения ситуации Климец якобы привлек свою подчиненную – в результате они решили передать взятку для разрешения возникших проблем, мешающих бизнесу.

Другой фигурант расследования – бывший адвокат Гор Чудопалов, получив такую информацию, был введен в заблуждение бизнесменом Грохольским о том, что тот сможет, дав взятки должностным лицам оккупационных властей Крыма, разрешить проблемы Климца.

Чудопалов, имевший общий круг знакомых с Климцом, договорился с ним о встрече, на которой предложил Климцу свои незаконные услуги в передаче взятки. За взятку в размере 20 млн руб. он обещал снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело, как обещал Грохольский. В действительности же Грохольский такой возможности не имел, а завладев деньгами Климца, которые ему передал Чудопалов, похитил их.

Многочисленные встречи, как было установлено следствие, проходили в Московском регионе, а сама передача денег состоялась вблизи комплекса "Москва-Сити".

В отношении Чудопалова уголовное дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников.

Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант", Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.

Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Был членом "Партии регионов", но вышел из нее в 2010 году.