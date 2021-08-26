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Московский суд приговорил украинского бизнесмена Климца к 9 годам колонии

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Московский суд приговорил украинского бизнесмена Климца к 9 годам колонии

Пресненский суд Москвы назначил девять лет колонии строгого режима украинскому бизнесмену, основателю алкогольной компании "Олимп" Павлу Климцу за покушение на дачу особо крупной взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, передает Интерфакс-Украина.

Еще двое фигурантов дела – Юлия Самойлова и Андрей Грохольский – получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно.

Климец признан российским судом виновным в покушении на дачу особо крупной, Самойлова – в покушении на посредничество во взяточничестве, Грохольский – в особо крупном мошенничестве.

Как сообщалось, Павел Климец был задержан в Москве в апреле 2019 года.

По данным российского следствия, в период 2017 года бенефициар коньячного завода "Бахчисарай", расположенного в оккупированном Крыму, Климец "столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода". Для разрешения ситуации Климец якобы привлек свою подчиненную – в результате они решили передать взятку для разрешения возникших проблем, мешающих бизнесу.

Другой фигурант расследования – бывший адвокат Гор Чудопалов, получив такую информацию, был введен в заблуждение бизнесменом Грохольским о том, что тот сможет, дав взятки должностным лицам оккупационных властей Крыма, разрешить проблемы Климца.

Чудопалов, имевший общий круг знакомых с Климцом, договорился с ним о встрече, на которой предложил Климцу свои незаконные услуги в передаче взятки. За взятку в размере 20 млн руб. он обещал снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело, как обещал Грохольский. В действительности же Грохольский такой возможности не имел, а завладев деньгами Климца, которые ему передал Чудопалов, похитил их.

Многочисленные встречи, как было установлено следствие, проходили в Московском регионе, а сама передача денег состоялась вблизи комплекса "Москва-Сити". 

В отношении Чудопалова уголовное дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников. 

Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант", Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.

Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Был членом "Партии регионов", но вышел из нее в 2010 году.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+13
Не зрозумів , чому історія сумна ? Рига і барига отримав те , що мав отримати . Від своїх хазяїв отримав .
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26.08.2021 16:18
+12
Коррупционер и предатель. Получил то что заслужил. А в Украине его ждал бы респект и почет. Может быть еще Героя Украины дали бы.
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26.08.2021 15:31
+8
Лела Кокая, Гор Чудопалов, прямо "Звёздные войны" какие-то.

А по-сути, отобрали коньячный заводик, делов-то.
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26.08.2021 14:49
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Лела Кокая, Гор Чудопалов, прямо "Звёздные войны" какие-то.

А по-сути, отобрали коньячный заводик, делов-то.
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26.08.2021 14:49 Відповісти
Шедевральный сарказм насчёт "Звёздных войн". Респект, ув. Соломону.

Гор Чудопалов - это прямо какой-то персонаж из второсортного научно-фантастического романа про Будущее.
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26.08.2021 23:01 Відповісти
Він випускає коньяк в окупованому Криму? Ну і хай садять нахер, зробили роботу замість наших органів.
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26.08.2021 15:23 Відповісти
Коррупционер и предатель. Получил то что заслужил. А в Украине его ждал бы респект и почет. Может быть еще Героя Украины дали бы.
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26.08.2021 15:31 Відповісти
Это называется "связался с русским бизнесом", а заодно и ихним "правосудием". Мда, грустная история
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26.08.2021 16:04 Відповісти
Не зрозумів , чому історія сумна ? Рига і барига отримав те , що мав отримати . Від своїх хазяїв отримав .
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26.08.2021 16:18 Відповісти
Да и йух на него! Раз с радистами мутил значит пусть сидит или башляет рашистам. Деньг то наверное столько что и правнуки не переживут. Шо зеля это тоже наши люди?
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26.08.2021 18:34 Відповісти
вот почему этого персонажа украинская пресса называет "украинским предпринимателем" а не "манкуртом" ?
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26.08.2021 19:10 Відповісти
Очень правильное замечание сделал ув. Микола Бабич: физлицо Климец - это манкурт и сволочь. Пусть теперь сидит в родной россияцкой тюрьме.
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26.08.2021 22:57 Відповісти
И шо этот «украинский бизнесмен» забыл в столице страны-оккупанта? Долгих годов тебе отсидки, хохол хитрожопый
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26.08.2021 21:12 Відповісти
Очень сомневаюсь я, что хохол. Такой же как и клоун зеля....
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27.08.2021 01:51 Відповісти
Он такой этот "русский мир"... Московский суд приговорил украинского бизнесмена Климца к 9 годам колонии - Цензор.НЕТ 8719 Лучше держаться от него подальше, целее будешь.
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26.08.2021 21:42 Відповісти
Россияне захотели отжать бизнес и сначала сделали для предприятия такие условия чтобы алкозавод не смог работать и были убытки,когда барыга решил откупится взяткой-дурачка посадили в тюрьму и теперь можно банкротить завод и забирать его за копейки.
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26.08.2021 21:49 Відповісти
міг просто віддати завод, але жаба задавила..

хто ще хоч робити бізнес в лаптестані ?
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26.08.2021 22:25 Відповісти
Вот бы еще Черняка таким же образом кацапы закрыли! Московский суд приговорил украинского бизнесмена Климца к 9 годам колонии - Цензор.НЕТ 633 Московский суд приговорил украинского бизнесмена Климца к 9 годам колонии - Цензор.НЕТ 4621
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26.08.2021 23:11 Відповісти
Це ще не все про нього. Він сам,особисто, підтримував окупацію Крима. Надавав і транспорт і допомогу так званим "силам самооборони", що нападали на українських громадян та військові частини. Але у нашого СБУ так і не дійшли руки до цього лайнюка-зрадника. Та що там, мера Словянська навіть не посадили,а там явна КАТОРГА СВІТИЛА, А ПРИ КОПОЛІ,то взагалі б була...Плаха!
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27.08.2021 08:48 Відповісти
Стара, як світ історія: спочатку наїхали, потім підіслали Гора - забрали коньячку ще й паровозом Грохольскького прихопили, якого довго не мали за що провчити.
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27.08.2021 09:07 Відповісти
Недостаточной взяткой захотели отделаться. Зажравшийся Аксёнов абидился
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27.08.2021 09:59 Відповісти
у рыгоанала, любителя рускава мира, руский мир отобрал завод по производству бухлишка в пользу какого-то подельника *****, еще и десяточку зоны накинул. все нормально.
зы только слово "суд" в заголовке нужно брать в кавычки.
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27.08.2021 11:12 Відповісти
Москва слезам не верит...
зы, ну и хфамилие у цапов)))
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27.08.2021 12:36 Відповісти
Из ПР он давно вышел, задолго до Майдана
В 1914 г у него отжали кучу бизнеса в лугандоне
Предлагали отдать его даром или за копейки
В Москву он поехал на переговоры о судьбе отжатых у него заводов
Ну видно не договорились, и кацапы его посадили.
9 лет строгого режима...
Умный человек и так тупо попался в обычную ловушку кацапам...
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28.08.2021 18:25 Відповісти
В 2014 г отжали заводы в денеэре )))
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28.08.2021 18:26 Відповісти
 
 