Московский суд приговорил украинского бизнесмена Климца к 9 годам колонии
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Пресненский суд Москвы назначил девять лет колонии строгого режима украинскому бизнесмену, основателю алкогольной компании "Олимп" Павлу Климцу за покушение на дачу особо крупной взятки.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, передает Интерфакс-Украина.
Еще двое фигурантов дела – Юлия Самойлова и Андрей Грохольский – получили восемь и пять лет колонии общего режима соответственно.
Климец признан российским судом виновным в покушении на дачу особо крупной, Самойлова – в покушении на посредничество во взяточничестве, Грохольский – в особо крупном мошенничестве.
Как сообщалось, Павел Климец был задержан в Москве в апреле 2019 года.
По данным российского следствия, в период 2017 года бенефициар коньячного завода "Бахчисарай", расположенного в оккупированном Крыму, Климец "столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода". Для разрешения ситуации Климец якобы привлек свою подчиненную – в результате они решили передать взятку для разрешения возникших проблем, мешающих бизнесу.
Другой фигурант расследования – бывший адвокат Гор Чудопалов, получив такую информацию, был введен в заблуждение бизнесменом Грохольским о том, что тот сможет, дав взятки должностным лицам оккупационных властей Крыма, разрешить проблемы Климца.
Чудопалов, имевший общий круг знакомых с Климцом, договорился с ним о встрече, на которой предложил Климцу свои незаконные услуги в передаче взятки. За взятку в размере 20 млн руб. он обещал снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело, как обещал Грохольский. В действительности же Грохольский такой возможности не имел, а завладев деньгами Климца, которые ему передал Чудопалов, похитил их.
Многочисленные встречи, как было установлено следствие, проходили в Московском регионе, а сама передача денег состоялась вблизи комплекса "Москва-Сити".
В отношении Чудопалова уголовное дело было прекращено в связи с его деятельным раскаянием и изобличением соучастников.
Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант", Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.
Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Был членом "Партии регионов", но вышел из нее в 2010 году.
Будь ласка, зачекайте...
А по-сути, отобрали коньячный заводик, делов-то.
Гор Чудопалов - это прямо какой-то персонаж из второсортного научно-фантастического романа про Будущее.
хто ще хоч робити бізнес в лаптестані ?
зы только слово "суд" в заголовке нужно брать в кавычки.
зы, ну и хфамилие у цапов)))
В 1914 г у него отжали кучу бизнеса в лугандоне
Предлагали отдать его даром или за копейки
В Москву он поехал на переговоры о судьбе отжатых у него заводов
Ну видно не договорились, и кацапы его посадили.
9 лет строгого режима...
Умный человек и так тупо попался в обычную ловушку кацапам...