Кабмин утвердил план перенесения рабочих дней в следующем году
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Кабинет министров утвердил план перенесения рабочих дней в 2022 году, согласно которому рабочий понедельник 7 марта переносится на субботу 12 марта, а понедельник 27 июня - на субботу 2 июля.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа, передает Интерфакс-Украина.
Согласно проекту постановления, в 2022 году в Украине будет два праздника с четырехдневными выходными - 8 марта и 28 июня (День Конституции).
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника - Дня Украинской Государственности. День Украинской Государственности будет отмечаться ежегодно 28 июля.
Джерело: Интерфакс-Украина
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