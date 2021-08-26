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Кабмин утвердил план перенесения рабочих дней в следующем году

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Кабмин утвердил план перенесения рабочих дней в следующем году

Кабинет министров утвердил план перенесения рабочих дней в 2022 году, согласно которому рабочий понедельник 7 марта переносится на субботу 12 марта, а понедельник 27 июня - на субботу 2 июля.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 26 августа, передает Интерфакс-Украина.

Согласно проекту постановления, в 2022 году в Украине будет два праздника с четырехдневными выходными - 8 марта и 28 июня (День Конституции).

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника - Дня Украинской Государственности. День Украинской Государственности будет отмечаться ежегодно 28 июля.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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