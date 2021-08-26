Кабмин вовремя внесет в Раду проект госбюджета на 2022 год, – Шмыгаль

Кабинет министров вовремя, до 15 сентября, подаст проект госбюджета на 2022 год в Верховную Раду.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Уже скоро правительство утвердит и передаст в ВР проект госбюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, все будем делать вовремя", – написал Шмыгаль.

Он отметил, что при подготовке проекта закона о госбюджете, как и в минувшем году, правительство делало ставку на увеличение финансирования образования, здравоохранения, социальных программ, армии.

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин обязан внести проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" до 15 сентября.