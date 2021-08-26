Госспецсвязи разработает новые стандарты кибербезопасности до конца года

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) разрабатывает новые стандарты кибербезопасности для объектов критической информационной инфраструктуры государства.

Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.

По словам заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жоры, поскольку фактически вся информация об украинцах сохраняется в электронных реестрах различных органов власти, Служба проводит активную работу для обеспечения защиты соответствующих баз данных.

"Это все объекты критической информационной инфраструктуры, которые должны войти в единый реестр, созданием которого сейчас занимается Госспецсвязи. Мы уже сформировали требования к системам защиты таких объектов и до конца года предложим новые стандарты безопасности. Вместо нормативных документов системы технической защиты информации Украины 1999 года - так называемой КСЗИ - мы предложим новые адекватные стандарты, основанные на лучшем международном опыте", - рассказал Жора.

Жора также отметил, что процессы цифровизации и усиление кибербезопасности должны проходить параллельно.

"Усиление кибербезопасности является неотъемлемым и обязательным спутником цифровизации. Украина имеет свой ландшафт угроз. Наше государство регулярно подвергается массированным кибератакам - это составная гибридной агрессии, которая оказывается против нашего государства с 2014 года", - заявил он.

Жора также добавил, что каждую неделю в среднем блокируется около 50 тыс. атак на украинские ресурсы, которые находятся в зоне ответственности Госспецсвязи.