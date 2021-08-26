Нацбанк согласовал назначение нового главы "Правэкс Банка"
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Правление Национального банка Украины 17 августа по результатам собеседования согласовало на должность главы правления "Правэкс Банка" руководителя отдела международных рынков и фининститутов международной банковской группы Intesa Sanpaolo Стефана Бурани.
Как сообщает пресс-служба "Правэкс Банка", Стефано Буране приступил к исполнению обязанностей на должности председателя правления с 26 августа.
Согласно сообщению, Бурани имеет более 30 лет опыта работы в Intesa Sanpaolo, в том числе занимал руководящие посты в головном офисе и дочерних банках группы в Великобритании, Сингапуре, Гонконге, Китае, Румынии и Чехии.
Как сообщалось, "Правэкс-Банк" получил по итогам работу в 2020 году убыток в размере 184,2 млн грн, что на 51% больше, чем в 2019 году (121,5 млн грн).
"Правэкс Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "Правэкс Банк" занимал 28 место (7,39 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
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