Нацбанк согласовал назначение нового главы "Правэкс Банка"

Правление Национального банка Украины 17 августа по результатам собеседования согласовало на должность главы правления "Правэкс Банка" руководителя отдела международных рынков и фининститутов международной банковской группы Intesa Sanpaolo Стефана Бурани.

Как сообщает пресс-служба "Правэкс Банка", Стефано Буране приступил к исполнению обязанностей на должности председателя правления с 26 августа.

Согласно сообщению, Бурани имеет более 30 лет опыта работы в Intesa Sanpaolo, в том числе занимал руководящие посты в головном офисе и дочерних банках группы в Великобритании, Сингапуре, Гонконге, Китае, Румынии и Чехии.

Как сообщалось, "Правэкс-Банк" получил по итогам работу в 2020 году убыток в размере 184,2 млн грн, что на 51% больше, чем в 2019 году (121,5 млн грн).

"Правэкс Банк" основан в 1992 году. Единственным его акционером на начало 2020 года являлась Intesa Sanpaolo S.p.A. (Италия).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "Правэкс Банк" занимал 28 место (7,39 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.