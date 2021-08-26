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Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации

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Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации

Правительство Мальты признало украинские сертификаты про вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 согласно рекомендации ЕС", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске прямого рейса Мальта-Киев в аэропорт "Борисполь" уже этой осенью. Первый рейс состоится 2 ноября.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Twitter


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