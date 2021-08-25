Центры административных услуг Киева начали принимать е-паспорта в приложении "Дія"

Центры предоставления административных услуг Киева начали принимать документы граждан не только в бумажном, но и в цифровом виде – через приложение "Дия".

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

"Это дополнительное удобство для пользователей смартфонов, которым не нужно нести с собой в ЦПАУ ID-карту, загранпаспорт, права или идентификационный код. Скачиваете приложение "Дия", сканируете специальный QR-код, который вам показывает сотрудник ЦПАУ – и ваши документы верифицированы. Документ автоматически попадает на почту ЦПАУ", – пояснил Усов.

По его словам, эта услуга доступна во всех 14 ЦПАУ города – включая три филиала.

В КГГА напомнили, что Центры предоставления административных услуг города Киева возобновили прием заявителей без предварительной записи, но оставили при этом возможность записи в электронную очередь.