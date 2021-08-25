Суд разрешил заочное расследование дела о присвоении "Межигорья" Януковичем

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра.

Соответствующее ходатайство 25 августа удовлетворил следственный судья ВАКС, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В частности, суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего владельца государственной резиденции "Межигорье" и его сына, которые подозреваются в незаконном завладении комплексом сооружений на территории Вышгородского района. Ущерб, нанесенный государству, оценивается следствием в 500 млн грн.

"Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховным Советом Украины государством-агрессором", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, по данным следствия, Виктор Янукович сразу после назначения премьером в 2002 году получил для проживания дом №20-а вместе с 93 объектами в урочище "Межигорье", входивших в состав зданий дома отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. Этот дом с 93 объектами приватизации или отчуждению любым другим способом не подлежали.

Впрочем, в 2004 году Янукович как премьер при содействии тогдашнего руководителя ГУД Игоря Бакая передал дом, в котором жил, вместе с 93 объектами в сферу управления хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина.

В январе 2005 года Кабмин Януковича отправили в отставку. В апреле 2005 года ГУД возглавил Игорь Тарасюк. Тогда же "Межигорье" вернулось в управление Госуправления делами.

После назначения в 2006 году Януковича премьером во второй раз, он снова вывел "Межигорье" из управления ГУД, передав его в управление Министерства охраны окружающей среды, возглавляемого Василием Джарты.

В дальнейшем Джарты и Янукович передали "Межигорье" в уставный фонд НАК "Надра Украины", которое возглавлял Эдуард Ставицкий. После этого, "Межигорье" по договору мены при содействии Александра Януковича обменяли на якобы равноценный объект – сооружения по ул. Парковая дорога, 3-5-7 (буква А, литера Б) в Киеве. В действительности стоимость "Межигорья" в то время составляла 540 млн грн, а сооружений по ул. Парковая дорога – 34 млн грн.

Напомним, имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Печерский райсуд Киева 29 мая 2018 года передал в управление АРМА государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где ранее проживал экс-президент (2010-2014 годы) Виктор Янукович.