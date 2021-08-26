"Укрэнерго" запросило аварийную помощь из Словакии из-за пожара на Бурштынской ТЭС Ахметова

Из-за пожара на энергоблоке №3 Бурштынской ТЭС 18 августа Украина была вынуждена активировать аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы страны НЭК "Укрэнерго".

"В результате аварии на несколько часов подряд в "острове Бурштынской ТЭС" возник дефицит мощности, которую не было возможности компенсировать за счет других энергоблоков Бурштынской ТЭС. Поэтому для выполнения согласованного сальдо-перетока была активирована аварийная помощь из энергосистемы Словакии в период с 19:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00. Общая величина аварийной помощи составила 0,2 млн кВт-ч", – сказано в сообщении.

Кроме этого, из-за аварийного отключения блока №3 Бурштынской ТЭС было зафиксировано нарушение графика экспортных поставок электроэнергии с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 21:00 на величину 0,14 млн кВт-ч.

В целом в "Укрэнерго" отмечают, что среднесуточное производство электроэнергии на ТЭС за 16-24 августа по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 0,9% – до 94,7 млн кВт∙ч. При этом доля ТЭС в покрытии нагрузки увеличилась с 24% до 25%.

По состоянию на утро 25 августа в аварийном ремонте по заявкам производителей находилось 3 блока ТЭС мощностью 0,7 ГВт. Кроме этого, из-за отсутствия топлива не работали 19 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,3 ГВт.

При этом ситуация с накоплением угля на складах ТЭС не меняется и остается критической. Так, по состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели. При этом за последние три дня запасы газового угля выросли на 33,2 тыс. тонн – до 501 тыс. тонн. В то же время объем антрацитового угля по сравнению с началом предыдущей недели уменьшился на 8,8% – до 249 тыс. тонн.

"В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 47,2% меньше, чем должно быть на 25 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового только на 1%", – подчеркивают в "Укрэнерго".

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Как сообщалось, 18 августа на энергоблоке №3 "ДТЭ Бурштынской ТЭС" произошел масштабный пожар, из-за чего он был отключен от сети. В ДТЭК уверяли, что отключение блока не повлияло на тепло- и электроснабжения Бурштынского энергоострова.

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Бурштынская ТЭС работает в Бурштынском энергоострове (БуОс) синхронно с энергосистемой Европы.