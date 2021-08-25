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Евросоюз одобрил новые площадки для производства вакцины Pfizer и Moderna

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Евросоюз одобрил новые площадки для производства вакцины Pfizer и Moderna

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило новые производственные площадки для вакцин против коронавируса Pfizer-BioNTech и Moderna.

Соответствующее заявление размещено на сайте агентства, передает Европейская правда.

Агентство утвердило завод, расположенный во французском Сен-Реми-сюр-Авр, для производства вакцины Comirnaty, разработанной BioNTech/Pfizer.

Площадка управляется компанией Delpharm и будет производить готовую продукцию. Завод сможет обеспечить примерно до 51 млн дополнительных доз в 2021 году.

EMA также одобрила новую производственную линию на производственной площадке BioNTech в Марбурге, Германия, которая увеличит мощность производства активных веществ примерно на 410 млн доз в 2021 году.

Также одобрен дополнительный производственный участок для вакцины Spikevax, разработанный компанией Moderna. Она расположена в американском городе Блумингтон, штат Индиана.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Европейская правда


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