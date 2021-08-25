Минэнерго разработало законопроект о корпоратизации "Энергоатома"

Министерство энергетики разработало законопроект об осуществлении корпоративной реформы НАЭК "Энергоатом", в ближайшее время проект документа должен быть утвержден Кабмином и вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго.

"Основной шаг в реализации дорожной карты корпоративной реформы НАЭК "Энергоатом" – разработка законопроекта об особенностях корпоратизации компании – уже сделан. Проект уже прошел согласование в Министерстве экономики и в ближайшее время, после окончательной доработки в Минэнерго и других министерствах, документ будет передан на рассмотрение Кабинета министров. Далее рассмотрение в Верховной Раде. Далее – в течение 9 месяцев после принятия закона – корпоративная реформа "Энергоатома" должна быть завершена", – пояснил министр.

Галущенко добавил, что сейчас необходимо провести аудит "Энергоатома", который определит производственные и непроизводственные активы предприятия, от которых нужно будет избавиться.

Последним шагом корпоратизации должно стать организационное преобразование компании из государственного предприятия в форму акционерного общества, 100% акций которого будут принадлежать государству.

В то же время, по словам министра, влияние государства на компанию будет минимизировано.

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Как сообщалось, в соответствии с распоряжением №50-р от 20 января 2021 года Кабмин взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго" и госпредприятиях НАЭК "Энергоатом".

До этого "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" находились в управлении Минэнерго.

В свою очередь, согласно распоряжению, полномочия по управлению корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") и ГП "Оператор рынка" ("ОР") передаются Минэнерго.