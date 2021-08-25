Чехия разрешила въезд вакцинированным туристам из Украины
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Правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.
Соответствующая информация размещена на интерактивной карте МИД Украины, передает Европейская правда.
Въезд разрешен украинцам, которые прошли курс вакцинации сертифицированными в ЕС препаратами: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield и получили на портале или в приложении "Дия" сертификат установленного образца.
При этом въезд разрешен гражданам Украины, от вакцинации второй дозой которых прошло не менее 14 дней при условии наличия:
- сертификата о полном курсе вакцинации, изготовленного на английском языке с указанием персональных данных о вакцинованной лице, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);
- заполненного перед выездом в Чехию въездного формуляра Чешской Республики, который нужно заполнить онлайн. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует подать во время пограничного контроля или при проверке места жительства;
- действительного биометрического паспорта для выезда за границу;
- медицинского страхования на срок поездки.
Джерело: Европейская правда
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