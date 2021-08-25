Чехия разрешила въезд вакцинированным туристам из Украины

Правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Соответствующая информация размещена на интерактивной карте МИД Украины, передает Европейская правда.

Въезд разрешен украинцам, которые прошли курс вакцинации сертифицированными в ЕС препаратами: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield и получили на портале или в приложении "Дия" сертификат установленного образца.

При этом въезд разрешен гражданам Украины, от вакцинации второй дозой которых прошло не менее 14 дней при условии наличия: