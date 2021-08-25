Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги
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Вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае наличия задолженности.
Соответствующие поправки были внесены законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям", обратило внимание отраслевое издание ExPro.
Этот закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 августа и вступил в силу на следующий день.
Среди прочего, документом внесены изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".
В частности, из него исключен пункт о том, что на период действия карантина или и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение либо приостановка предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме.
Согласно изменениям, теперь запрет отключать потребителей коммунальных услуг в случае наличия задолженности будет действовать только на период действия карантинных ограничений "красного" уровня и на протяжении 30 дней после их отмены.
В то же время по-прежнему на время действия карантина запрещено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по коммуналке из принадлежащего им жилья во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5009 во втором чтении 15 июля.
Будь ласка, зачекайте...
ОЦЕ ТАК Зе клоун Х*Р*СОС
Воно ще демає про другий строк, а у нього на носу скоро буде те що і у Чаушеску з Каддафі.
До речі - Зефіли ви щасливі своїм вибором 2019 ?
2. Ще не отримали платіжки чи не відключили.
3. Чекаємо на репетування: "Ми нє етого хатєлі", "Нас опять абманулі".
А ведь тебе и таким как ты говорили, тыкали вас мордой в факты про клоуна.. а ты что?\
мычал методичками зомбоящика..
Радар со сферическим обзором разрабатывается международной командой из США и Украины.
Это те, кто оказался не нужен "Укроборонпрому" Зеленского и К и ушли в американскую программу.
Чтобы вы понимали - Spherical View Radar - это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга"
У України мало важелів впливу, але "Кольчуга" яка була закуплена Іраком тримала літаки США на землі кілька днів у разгар військової операції, таке було, американці боялись "Кольчуги".
Приход у владу Зе це маніпуляція Кремля над суспільством України, тому маємо те що маємо.
Резкое ухудшение уровня жизни
Уменьшение льгот на коммуналку для пенсионеров
Эпоха брехни закончилась, правда, зебилы?!
Да хрен там, она только началась!
30.04.2021