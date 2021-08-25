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Новини Комунальні послуги
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Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги

Вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае наличия задолженности.

Соответствующие поправки были внесены законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям", обратило внимание отраслевое издание ExPro.

Этот закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 августа и вступил в силу на следующий день.

Среди прочего, документом внесены изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

В частности, из него исключен пункт о том, что на период действия карантина или и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение либо приостановка предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме.

Согласно изменениям, теперь запрет отключать потребителей коммунальных услуг в случае наличия задолженности будет действовать только на период действия карантинных ограничений "красного" уровня и на протяжении 30 дней после их отмены.

В то же время по-прежнему на время действия карантина запрещено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по коммуналке из принадлежащего им жилья во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №5009 во втором чтении 15 июля.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ExPro


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Топ коментарі
+22
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 9645
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25.08.2021 22:56
+21
Нормально. Ахметову и комунальщикам списывают долги а населению отрезают
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25.08.2021 20:24
+18
па-прикольно))) хуже не будет? )))
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25.08.2021 19:47
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Брехливе зелене лайно.
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25.08.2021 19:33 Відповісти
конец эпохи бедности для зебилов Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 3660
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25.08.2021 23:15 Відповісти
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 2990
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25.08.2021 19:43 Відповісти
па-прикольно))) хуже не будет? )))
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25.08.2021 19:47 Відповісти
Правильно, Эпоха бедности ведь закончилась!
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25.08.2021 19:48 Відповісти
Вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае наличия задолженности.Этот закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 августа и вступил в силу Источник: https://biz.censor.net/n3284509

ОЦЕ ТАК Зе клоун Х*Р*СОС Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 5467
Воно ще демає про другий строк, а у нього на носу скоро буде те що і у Чаушеску з Каддафі.
До речі - Зефіли ви щасливі своїм вибором 2019 ?
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25.08.2021 19:56 Відповісти
1. Їм похій.
2. Ще не отримали платіжки чи не відключили.
3. Чекаємо на репетування: "Ми нє етого хатєлі", "Нас опять абманулі".
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25.08.2021 20:00 Відповісти
ДЯКУЙ ПОРОХУ ЗА ЗЕ.
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25.08.2021 20:51 Відповісти
А Ющу за Яныка, а Кравчуку за Кучму, а Черненко за Горбача. Цепочка где-то среди князей Ярославичей теряется.
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25.08.2021 21:22 Відповісти
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 9645
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25.08.2021 22:56 Відповісти
а когда ты голо совало за клоуна - ты тоже "дякувало", или орало "хуже не будет"?))
А ведь тебе и таким как ты говорили, тыкали вас мордой в факты про клоуна.. а ты что?\
мычал методичками зомбоящика..
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25.08.2021 23:16 Відповісти
Провал всех спецопераций внешней разведки
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25.08.2021 21:33 Відповісти
Украинская оборонная промышленность, финансируемая в рамках программы Trident Defense , которая заключается в развитии и усилении технологической базы национальной безопасности Украины, посредством инвестиций, инноваций и промышленного сотрудничества с партнерами в США, странах НАТО и ЕС, выходит на рынок США со своей системой защиты от беспилотных летательных аппаратов - Spherical View Radar.
Радар со сферическим обзором разрабатывается международной командой из США и Украины.
Это те, кто оказался не нужен "Укроборонпрому" Зеленского и К и ушли в американскую программу.
Чтобы вы понимали - Spherical View Radar - это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга"
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25.08.2021 23:17 Відповісти
Витоки секретної розробки "Кольчуги" це роковий програш України, навіть як що ці розробки попали до американців.
У України мало важелів впливу, але "Кольчуга" яка була закуплена Іраком тримала літаки США на землі кілька днів у разгар військової операції, таке було, американці боялись "Кольчуги".
Приход у владу Зе це маніпуляція Кремля над суспільством України, тому маємо те що маємо.
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26.08.2021 00:25 Відповісти
добавьте сюди Знищення спрощенної системи опадаткування ФОП
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26.08.2021 09:35 Відповісти
Дуже все послідовно , постіть цей текст під кожною статтею та додайте до кожного пункту статтю з будь-яких інфо-сайтів та постіть через с\м Фейсбук.
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26.08.2021 10:20 Відповісти
1) Розвал ЗСУ_______ судячи за все ти мабуть ще не народився коли почали розвалювати збройні сили України... тепер вона, тобто воно сидить і помовчує, мабуть ще і побоюється щоб не пом'янули лихим словом...
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26.08.2021 13:43 Відповісти
Лахта не смерди своїм лайняним ротом на увесь форум...
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26.08.2021 21:06 Відповісти
Инфляция и подорожание в 2,5-4 раза
Резкое ухудшение уровня жизни
Уменьшение льгот на коммуналку для пенсионеров
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26.08.2021 16:07 Відповісти
Нормально. Ахметову и комунальщикам списывают долги а населению отрезают
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25.08.2021 20:24 Відповісти
Якби то це було саме так! В приватному секторі мабуть так і буде - приїдуть, відріжуть від мережі і по тому. Але у власній хаті є можливість хоча б буржуйку взимку поставити і головне! більше не накопичувати борги. А ось в багатоквартирному будинку Вас індивідуально відрізати навряд чи стануть! Натомість будуть нараховувати борги і примусово втюхувати Вам послуги які Ви не здатні оплатити. І ви були б раді відмовитися від них, перетерпіти нещасливий час і розрахуватися з старими боргами не накопичуючи нові! Але ні! Мета у ОСББ проста - накопичити у Вас нових боргів понад 60 000 гривень (за новим законом ЗЕ) і продати Вашу квартиру з молотка. А вас на вулицю. В бомжі. Ви думаєте це капіталізм? Ні! Це класичний феодалізм де феодалом виступає керівництво ОСББ, а вигодоотримувачами банкіри та держава (чиновники) яка оподатковує такі операції. От так вони і "роблять" квартирних власників "разом" з квартирними власниками які проголосували за "колєктівні інтєрєси" (жидобільшовизм).
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25.08.2021 21:19 Відповісти
Согласно новому закону от Зели, долг за вас обязано ежемесячно гасить ОСББ, т.е. остальные владельцы квартир. ОБЯЗАНЫ и их никто спрашивать не будет. Т.е. платить за должников теперь будут "лохи", исправно оплачивающие коммуналку. Вот така фигня в новом законе.
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25.08.2021 23:35 Відповісти
"Лохи", як Ви кажете будуть платити ОСББ, ОСББ буде розраховуватись коштами отриманими від "лохів", але борг перед ОСББ неплатника буде зростати і по досягненню 60 000 гривень ОСББ подасть на боржника в суд і звільниться від неплатника перетворивши останнього на бомжа рішенням суду. От так просто. Прийдуть судові виконавці і викинуть на вулицю з "залишками" (+судові нарахування, штрафи, пеня, оплата судових виконавців) від продажу квартири новому власнику. І добре якщо у "лоха" нова квартира в престижному районі міста Києва! А якщо хрущовка на масиві? Чи квартира в провінційному місті з високим рівнем безробіття? Тоді навіть "залишків" від продажу квартири не вистачить на оренду нічліжки...
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25.08.2021 23:58 Відповісти
Почему остальные владельцы должны оплачивать долги должников? И кто мешает должнику отказаться от услуг и заглушить\отрезать подачу? Нет денег-- не потребляй.
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26.08.2021 00:08 Відповісти
Відмовитись від комунальних послуг в багатоквартирному будинку у нас практично неможливо. Це невигідно насамперед енергокомпаніям які легко знаходять "спільну мову" з керівниками ОСББ. Крім того, навіть якщо боржник бідний настільки що навіть не продукує сміття, він все одно має мплачувати за його вивіз. А також за обслуговування будинку. Наприклад, опалення та освітлення в підїзді, консєржа, відеонагляд, поточний ремонт і т.п. " надмірності" від яких під час своєї фінансової неспроможності він ладен тимчасово відмовитися. Ні! Колгосп це колгосп! Тому сам живу в окремому приватному будинку (3 кімнати і балкон 10 соток Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 4831 ) і в багатоквартирний мурашник мене не загнати.
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26.08.2021 02:03 Відповісти
Не путайте, пожалуйста, услуги по воде от взносов в ОСББ. Воду, газ, электрику ОСББ не поставляет. У ОСББ другие задачи. Накопить долги в 60тыс при месячном взносе в 250-300грн - это надо постараться. Зеленский - поц и урод, но все-же смешивать вопросы не стоит.
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26.08.2021 08:29 Відповісти
Крім того, навіть якщо боржник бідний настільки що навіть не продукує сміття, він все одно має мплачувати за його вивіз._________- лет пять я платил за вывоз мусора за четверых, а проживало четверо, тогда это была мелочь и работал, сейчас когда уже не работаю и прочитал что вывоз твердых отходов возрастет до 230 гривен, пошел в ЖЭК и предоставил документы о прописке - теперь за вывоз мусора не буду платить до следующего года ( с мая)... было бы гораздо больше но предыдущая компания развалилась года два назад...
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26.08.2021 14:01 Відповісти
... ошибка, проживало двое...
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26.08.2021 14:01 Відповісти
потому что тарифы нарисованы с потолка. Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 7063 но есть талантливые лохи типа тебя. готовые оплачивать любые хотелки комунальщиков! Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 6195 спроси у них калькуляцию их ценообразования! потому расскажешь как все прошло Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 5176
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26.08.2021 02:34 Відповісти
у нас в стране все берется с потолка...
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26.08.2021 14:02 Відповісти
З тієї самої причини, за якою всі платники податків оплатили виплату карантинних 8 тис. грн. рестораторам та артистам під час локдауну, оплатили списання боргів Ахметову і іншим друзям зеленої шмарклі, а також запрошення українських свинособак на концерт оперного співака в Маріїнському парку у день святкування 30-ї річниці Незалежності України.
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26.08.2021 03:09 Відповісти
Якщо не в курсі, за своєю Конституцією Україна - соціальна держава, що зобов'язує владу забезпечувати неплатоспроможніх боржників комунальних послуг з держбюджету в першу чергу, а вже потім оплачувати зарплати в сотні тисяч так званим "державним менеджерам".
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26.08.2021 03:28 Відповісти
депутаты с мусорами используют по назначению ...
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26.08.2021 07:45 Відповісти
ти думаєш що при капіталізьі інакше? теж саме, нема грошей пішов на вулицю і байдуже де ти їх візьмеш... бачили очі шо купували? - їжте хоч повилазьте...
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26.08.2021 13:47 Відповісти
Грошики за комуналку будуть знімати із карточок , так як скоро всі виплати пенсій переведуть на картки 😀
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26.08.2021 00:00 Відповісти
Уроды, а если у человека выбор между голодом и оплатой коммуналки. Сейчас очень многих лишили субсидий по различным причинам.
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26.08.2021 00:11 Відповісти
Уроды, а если у человека выбор между голодом и оплатой коммуналки ______ така людина не має цінності для держави, з кого можна хоч щось мати - той і є цінністю... як на роботі, поки з тебе щось можна отримати, а бажано по більше, тут і ставлення інше і премії... й цяцьку на груди... а пішов, або не так поглянув на керівника - на другий день забудуть...
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26.08.2021 13:51 Відповісти
если таких людей лишать еще и крыши над головой, то ждите всплеска уличной преступности - деваться им некуда, а из жизни все они за просто так уйти не захотят
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26.08.2021 14:03 Відповісти
Замість боротьби з бідністю, Зеленський влаштовує боротьбу з бідними шляхом їх фізичного знищення. Воно навіть не уявляє скільки в Україні бідних. Побачимо хто кого знищить раніше.
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26.08.2021 04:14 Відповісти
анекдот о ленине и борьбе с неграмотностью помните?
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26.08.2021 14:04 Відповісти
...не, это называеться не обилечиванием в город-герой Ростофф, это игра в прятки "найди саддама хусейна", проигравшего - вздёрнули
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26.08.2021 05:07 Відповісти
от тебе и Джарастрафарай бьютса до рассвету..
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26.08.2021 08:50 Відповісти
Премного благодарны, спаситель ты наш! Низкий поклон...
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26.08.2021 10:50 Відповісти
Говоря языком автора, Порошенко запретил отключать граждан за долги, а Зе разрешил?!
Эпоха брехни закончилась, правда, зебилы?!
Да хрен там, она только началась!
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26.08.2021 12:13 Відповісти
Какой-то чекнутый у вас автор или приколист. Порошенко тут где вы нашли? Или эпоха брехни для вас не заканчивается?
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26.08.2021 16:17 Відповісти
"Кто за квартиру не платит, того кондрашка хватит..." А. Райкин
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26.08.2021 12:59 Відповісти
праздники закончились, начались погромы ....
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26.08.2021 14:01 Відповісти
А щоби тебе не відключили за борги з комуналки, скористайся фірмовою порадою від "Слуги" Брагара...
Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 5346

Зеленский разрешил отключать население от коммунальных услуг за долги - Цензор.НЕТ 3102
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26.08.2021 15:12 Відповісти
ПриватБанк списал 56 млрд грн кредитов, которые связывали с Коломойским

30.04.2021
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26.08.2021 16:26 Відповісти
Зеленский, всё согласен разрешить, лишь бы всё это, было во вред народу.
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26.08.2021 16:54 Відповісти
 
 