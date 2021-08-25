США ввели пошлины на бесшовные трубы из спецсталей из Украины

Министерство торговли США по итогам антидемпингового расследования в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из России, Южной Кореи и Украины вводит соответствующие пошлины.

Согласно опубликованной 23 августа информации Минторга США в Federal Register, антидемпинговые пошлины вводятся на основании окончательных определений Министерства торговли и Комиссии по международной торговле (ITC), в соответствии с изданным Минторгом соответствующим приказом, передает Интерфакс-Украина.

При этом размер антидемпинговых пошлин для бесшовных труб определен в 4,48% для всех корейских компаний (4,44% – с поправкой на компенсацию экспортных субсидий). Для российских компаний – 209,72%, для украинских – 23,75%.

Ранее в обнародованных документах констатировалось, что из РФ в США подпавших под расследование труб в 2020 году было импортировано 11,47 тыс. тонн, в 2019 – 39,63 тыс. тонн, в 2018 – 38,02 тыс. тонн, из Южной Кореи – 23,07 тыс. тонн, 17,11 тыс. тонн и 15,84 тыс. тонн, из Украины – 32,8 тыс. тонн, 43,67 тыс. тонн и 38,97 тыс. тонн соответственно.

Как сообщалось, США 8 июля 2020 года решили возбудить предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из РФ, Чехии, Кореи и Украины. Решение о начале расследования было обнародовано в официальном издании Federal Register 14 июля. Инициатором расследования выступила "дочка" французской Vallourec - Vallourec Star (Хьюстон). Под расследование подпадали трубы по кодам 7304.19.10, 7304.19.50, 7304.31.60, 7304.39.00, 7304.51.50, 7304.59.60 и 7304.59.80.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США в рамках завершившегося административного пересмотра с целью проверки действия ранее введенных пошлин на трубы нефтегазового сортамента (OCTG) из Украины в размере 7,47% предварительно определило демпинговую маржу при поставках на рынок США в размере 30,19%.