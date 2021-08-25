Рост капитальных инвестиций ускорился во втором квартале до 17%, – Госстат

Рост капинвестиций в Украине в апреле-июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 17,1%, тогда как в январе-марте был зафиксирован спад капинвестиций на уровне 9,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, за второй квартал этого года освоено 191,13 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей).

В региональном срезе значительное уменьшение капинвестиций во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Волынской (на 64,1%), Кировоградской (на 17,1%), Николаевской (на 13,3%) областях.

Капинвестиции в апреле-июне 2021 года по сравнению в апрелем-июнем 2020 года выросли в Луганской (на 9,08%), Житомирской (на 85,3%), Запорожской (на 66,7%), Ивано-Франковской (на 60,4%), Херсонской (на 56,4%), Черновицкой (на 57,1%), Львовской (на 47,9%), Сумской (на 41,7%), Винницкой (на 36,1%), Ривненской (на 37,5%), Донецкой (на 34,3%), Киевской (на 27,1%), Днепропетровской (на 26,2%), Черниговской (на 22,3%), Черкасской и Тернопольской (на 22,2%), Хмельницкой (на 15,7%), Закарпатской (на 13,3%),Одесской (на 13,0%), Харьковской (на 12,7%), Полтавской (на 10,8%) областях и в Киеве (на 10,2%).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил Порядок ведения реестра инвестиционных проектов со значительными инвестициями и перечень сведений, вносимых в такой реестр.