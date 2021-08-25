Минздрав ослабит ограничения для вакцинированных граждан при ужесточении карантина, – Ляшко

При ужесточении карантина Министерство здравоохранения может ввести ряд исключений для граждан, вакцинированных против коронавируса, с учетом опыта стран Европейского Союза и США.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики они позволят работать даже в красном уровне эпидемической опасности. Например, кинотеатры могут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить в кинотеатры будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много", – пояснил Ляшко.

"Мы это видим во Франции, в Германии. Сегодня прорабатываются различные варианты, поэтому нам будет проще, если мы можем брать опыт стран Европейского Союза, США и смотреть что работает, что не работает, для того чтобы выбрать оптимальный вариант", – добавил министр.

Как сообщалось, Министерство финансов не ожидает катастрофических последствий от новых штаммов COVID-19, хотя констатирует, что риски введения очередного локдауна остаются.

По данным Минздрава, на утро 25 августа в Украине зафиксировали 727 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, при этом госпитализировали 682 человека.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 5,11 млн человек, полностью иммунизированы 3,19 млн украинцев.