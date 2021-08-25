БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1691 відвідувач онлайн
Новини Корпоративні відносини
360 0
платні послуги (22) продаж (1787) Держстат (1375)

Реализация услуг выросла во втором квартале на 23%, – Госстат

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Реализация услуг выросла во втором квартале на 23%, – Госстат

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в апреле-июне 2021 года составил 253,9 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 22,9% выше уровня апреля-июня 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, объем реализованных населению услуг составил 21,2% от общего объема реализованных услуг. 

Госстат напоминает, что во втором квартале 2020 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 16%.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 