Минфин допустил введение очередного локдауна из-за низких темпов вакцинации

Риски введения очередного локдауна остаются, но оснований для ожиданий катастрофических последствий от новых штаммов COVID-19 нет.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Риски остаются. Это низкие темпы вакцинации. Сейчас они достаточно серьезные, но в обществе должно быть понимание, что локдауны зависят от сознательности общества в вопросах вакцинации", – сказал Марченко.

При этом глава Минфина уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли предполагать проект бюджета на 2022 год средства на вакцинацию.

"Мы уже закупили столько вакцин, нам бы их использовать. Около 40 млн доз. Кажется, наибольшая доля Pfizer", – отметил министр.

Как сообщалось, по данным Минздрава, на утро 25 августа в Украине зафиксировали 727 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, при этом госпитализировали 682 человека.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 5,11 млн человек, полностью иммунизированы 3,19 млн украинцев.