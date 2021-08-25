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Налоговая служба запустила интерактивную карту об уплате налогов по регионам

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Налоговая служба запустила интерактивную карту об уплате налогов по регионам

Государственная налоговая служба (ГНСУ) запустила Интерактивную налоговую карту Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, интерактивная налоговая карта дает возможность в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы ГНС получать актуальную налоговую информацию об агрегированных показателях в части уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательств, сумм налогового долга, излишне уплаченных сумм и суммы платежей, которые уплачены и будут начислены в последующих периодах.

Информация предоставляется по Украине и в разрезе:

  • регионов;
  • территориальных общин;
  • видов экономической деятельности;
  • налогов;
  • видов бюджетов;
  • систем налогообложения;
  • по организационно-правовым формам;
  • типа плательщика (физические и юридические лица);
  • статуса плательщика (крупный, средний, малый бизнес и неприбыльные бюджетные учреждения).

Следующим этапом запланировано реализовать возможность отображения графиков, показателей на отчетную дату в сравнении с предыдущим периодом, создание паспортов территориальных общин.

Налоговая карта уже доступна пользователям на веб-портале ГНС и в открытой части Электронного кабинета, а также по ссылке: https://map.tax.gov.ua.

Интерактивная налоговая карта Украины работает в тестовом режиме.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Госналоговая


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