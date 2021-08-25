Налоговая служба запустила интерактивную карту об уплате налогов по регионам
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Государственная налоговая служба (ГНСУ) запустила Интерактивную налоговую карту Украины.
Как сообщает пресс-служба ведомства, интерактивная налоговая карта дает возможность в онлайн-режиме в любое время без обращения в органы ГНС получать актуальную налоговую информацию об агрегированных показателях в части уплаченных сумм налоговых платежей, начисленных налоговых обязательств, сумм налогового долга, излишне уплаченных сумм и суммы платежей, которые уплачены и будут начислены в последующих периодах.
Информация предоставляется по Украине и в разрезе:
- регионов;
- территориальных общин;
- видов экономической деятельности;
- налогов;
- видов бюджетов;
- систем налогообложения;
- по организационно-правовым формам;
- типа плательщика (физические и юридические лица);
- статуса плательщика (крупный, средний, малый бизнес и неприбыльные бюджетные учреждения).
Следующим этапом запланировано реализовать возможность отображения графиков, показателей на отчетную дату в сравнении с предыдущим периодом, создание паспортов территориальных общин.
Налоговая карта уже доступна пользователям на веб-портале ГНС и в открытой части Электронного кабинета, а также по ссылке: https://map.tax.gov.ua.
Интерактивная налоговая карта Украины работает в тестовом режиме.
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