Расходы "Укравтодора" на выплату долгов превысили 10 миллиардов

С начала 2021 года расходы Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на обслуживание долговых обязательств выросли до 10 млрд грн, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные портала "Spending" о проплатах "Укравтодора", в которых в назначении платежа была указана выплата долга, тела, процентов, дохода по облигациям, гарантий по кредиту, возврат ссуд и тому подобное, пишут Наші гроші.

Как отмечает издание, ране "Укравтодор" ежегодно тратил на эти цели около 5-6 млрд грн. В частности, в 2018 году – 5,34 млрд грн, в 2019 году – 6,77 млрд грн, в 2020 году – 5,35 млрд грн. Однако в 2021 году эти расходы резко возросли – за неполные восемь месяцев уже выплачено 10,48 млрд грн.

Резкий прирост выплат по долгам госагентства произошел 16 апреля. Тогда "Укравтодор" перечислил "Укрэксимбанку" 5,78 млрд грн для погашения облигаций, выпущенных согласно постановлению Кабинета министров №254 от 1 апреля 2020 года. Тогда правительство предоставило "Укравтодору" государственные гарантии по облигациям на сумму 19,27 млрд грн с доходностью 12,5%. Госагентство выпустило под госгарантии облигации пяти серий, сейчас погашена первую из них – однолетние облигации серии К. Остальные выпуски будут погашаться частями еще четыре года.

Средства от выпуска облигаций "Укравтодор" должен был направить на строительство дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка (подряд стоимостью 10,56 млрд грн получило ООО "Автомагистраль-Юг"), а также на строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье (подряд стоимостью 11,92 млрд грн получила турецкая Onur Taahhut).

Напомним, "Автомагистраль-Юг" и "Онур" являются лидерами среди фаворитов "Укравтодора", объединившихся в Национальную ассоциацию дорожников Украины. По состоянию на июль, "Автомагистраль-Юг" получила 20% всех выплат региональных служб автодорог, "Онур Конструкцион" и "Onur Taahhut" – почти 13%.