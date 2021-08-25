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Зеленский предложил запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

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Зеленский предложил запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, что будет корреспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы "Триморье".

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Особое внимание было уделено координации позиций сторон в противодействии проекту "Северный поток-2".

"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это в интересах энергетической безопасности Европы в целом", – подчеркнул Зеленский.

Лидеры государств также обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 18 июня возобновила полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Офис президента


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Делом бы лучше занялся!!! Новатор!!!
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25.08.2021 21:50 Відповісти
 
 