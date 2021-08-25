Китайская Xiaomi решила отказаться от бренда Mi

Китайская компания Xiaomi откажется от бренда Mi, начиная с третьего квартала 2021 года.

Как сообщили в компании, отказ от бренда Mi позволит "унифицировать бренд на глобальном уровне и уменьшит разрыв в восприятии между брендом и его продуктами", передает отраслевое издание ain.ua.

Так, например, смартфоны и ноутбуки компании, которые ранее выходили под брендом Mi, теперь будут продаваться брендом Xiaomi.

В компании предупредили, что эти изменения займут определенное время.

При этом в Xiaomi уточнили, что линейка Redmi продолжит существование.

Как отмечает The Verge, раньше бренд Mi использовался в Европе и Штатах потому, что его легче произносить. Но за много лет ситуация изменилась, сейчас Xiaomi – глобальный игрок, поэтому компания идет на упрощение и уменьшение числа своих брендов. Как пример The Verge приводит китайский рынок, где последние модели смартфонов уже выходят под брендом Xiaomi, а не Mi.

Как сообщалось, в июне 2021 года китайская компания Xiaomi впервые в своей истории обошла конкурентов и стала крупнейшим мировым поставщиком смартфонов.