Китайская Xiaomi решила отказаться от бренда Mi
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Китайская компания Xiaomi откажется от бренда Mi, начиная с третьего квартала 2021 года.
Как сообщили в компании, отказ от бренда Mi позволит "унифицировать бренд на глобальном уровне и уменьшит разрыв в восприятии между брендом и его продуктами", передает отраслевое издание ain.ua.
Так, например, смартфоны и ноутбуки компании, которые ранее выходили под брендом Mi, теперь будут продаваться брендом Xiaomi.
В компании предупредили, что эти изменения займут определенное время.
При этом в Xiaomi уточнили, что линейка Redmi продолжит существование.
Как отмечает The Verge, раньше бренд Mi использовался в Европе и Штатах потому, что его легче произносить. Но за много лет ситуация изменилась, сейчас Xiaomi – глобальный игрок, поэтому компания идет на упрощение и уменьшение числа своих брендов. Как пример The Verge приводит китайский рынок, где последние модели смартфонов уже выходят под брендом Xiaomi, а не Mi.
Как сообщалось, в июне 2021 года китайская компания Xiaomi впервые в своей истории обошла конкурентов и стала крупнейшим мировым поставщиком смартфонов.
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