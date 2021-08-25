Рост в промышленности замедлился в июле до 0,2%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2021 года выросло на 0,2% по сравнению с июлем 2020 года, тогда как в июне рост составлял 1,1%, марте – 5,4%, а в апреле – 13%. С начала года роста промпроизводства замедлился до 1,8% с 2,1% по итогам первого полугодия.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Госстат уточнил, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в июле 2021 года к июлю 2020 года был выше, чем в июне 2021 года к июню 2020 года – 0,9% против 0,7%.

Госстат указывает, что по сравнению с июнем этого года промышленное производство в стране выросло на 3,2%, а с учетом сезонной корректировки – на 1,3%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров рост в июле этого года к июлю прошлого составил 4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 2,2%, тогда как в перерабатывающей промышленности был зафиксирован спад на 1,8%.

В целом за семь месяцев статведомство также зафиксировало замедление роста промпроизводства до 1,8% с 2,1% по итогам полугодия. В том числе в перерабатывающей промышленности темпы снизились с 2,5% до 1,8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха остались на уровне 1,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли с 1,4% до 1,8%.

Ранее сообщалось, что рост промышленного производства в Украине в июне 2021 года в годовом выражении замедлился до 1,1% с 5,4% по итогам мая.