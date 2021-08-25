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держбюджет (1356) Мінфін (2673) субсидія (575) Марченко Сергій (213)

Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии

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Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии

Для обеспечения выплаты субсидий в октябре и ноябре необходимо вносить изменения в закон о госбюджете на 2021 год, однако это не должно стать проблемой с учетом перевыполнения госбюджета по доходам.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Да, финансирование субсидий – один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", – сказал Марченко.

Как пояснил министр, субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Таким образом, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.

"Выходит, только октябрь-ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять", – сказал глава Минфина.

При этом Марченко заверил, что времени на коррекцию достаточно и правительство готово выделить деньги.

"Мы говорили: после отопительного сезона проанализируем и сделаем выводы. Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это есть право", – отметил Сергей Марченко.

Как сообщалось, еще в феврале министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

С тех пор цены на газ достигли рекордных показателей. По данным местных властей, даже с учетом предложенной "Нафтогазом" финксированной цены на газ, которая значительно ниже рыночной, уже осенью тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+12
10 млрд.грн на субсидии нет, зато на "Велике крадивництво" з бюджета выделили дополнительно 10 млрд.грн))
"Здесь можно хорошо прибарахлиться - внукам хватит"(с) зеленский и слуги урода
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25.08.2021 16:57
+6
Денег на субсидии нет, а на всякие добавки олигархам, прощения им их долгов - всегда пожалуйста.
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25.08.2021 18:33
+5
Чтоб были деньги на субсидии, и на всё остальное, надо просто бросить воровать...
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25.08.2021 17:02
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А какая разница? Хуже уже не будет. (с)
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25.08.2021 16:15 Відповісти
Поздравления зелехтарату!такая мелочь,30-40% остаётся веровать и благодарить ,,найвеличнішого"что не 100 и тем более не 200% !(с его,,талантами'' и такое могло произойти)🙈 🤭 🤓
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25.08.2021 16:19 Відповісти
10 млрд.грн на субсидии нет, зато на "Велике крадивництво" з бюджета выделили дополнительно 10 млрд.грн))
"Здесь можно хорошо прибарахлиться - внукам хватит"(с) зеленский и слуги урода
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25.08.2021 16:57 Відповісти
Чтоб были деньги на субсидии, и на всё остальное, надо просто бросить воровать...
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25.08.2021 17:02 Відповісти
Сначала нужно думать на выборах не одним местом.
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25.08.2021 23:16 Відповісти
Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии - Цензор.НЕТ 9984 25.08.21 " Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель"
Зате "барига" більше не ображає "мудрий та гордий" нарід своїми подачками.
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25.08.2021 17:18 Відповісти
Какой октябрь, ноябрь? За май не выплатили и далее до конца лета. Все кормят в следующем месяце получите. Уже сентябрь на носу, ау.
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25.08.2021 17:50 Відповісти
Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху
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25.08.2021 23:18 Відповісти
Денег на субсидии нет, а на всякие добавки олигархам, прощения им их долгов - всегда пожалуйста.
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25.08.2021 18:33 Відповісти
...відпливло
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25.08.2021 19:07 Відповісти
Пільги повертали до 20 числа, тепер повертають у кінці місяця
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25.08.2021 19:11 Відповісти
Це ж треба...
Яка несподіванка...
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25.08.2021 20:42 Відповісти
 
 