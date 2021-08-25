Введение контроля за расходами граждан связано с налоговой амнистией от Зеленского, – Минфин

Министерство финансов начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов, документ может быть представлен в текущем году.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"О косвенных методах мы пока что не говорим, поскольку вот-вот начали только разрабатывать законопроект", – сказал Марченко.

В то же время, по словам министра, готовый документ может появиться уже в 2021 году.

"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история – когда налоговая может оценить после декларирования прироста состояния кого бы то ни было", – пояснил министр финансов.

Он указал, что введение косвенных методов выявления доходов были основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

"Да, у МВФ были замечания (относительно закона о добровольном декларировании, – ред.), в частности, относительно порядка применения. Основное условие МВФ – применение косвенных методов контроля", – отметил Марченко.

Как сообщалось, ранее руководитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Кабинет министров готовит законопроект о введении косвенных методов налогового контроля за расходами граждан, которые начнут работать после проведения так называемой "налоговой амнистии" в Украине. По словам депутата, после введения такого контроля гражданам нужно будет доплачивать налоги за покупки, не подтвержденные официальными доходами.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.