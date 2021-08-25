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СБУ разоблачила схему незаконной добычи ископаемых на 70 миллионов

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СБУ разоблачила схему незаконной добычи ископаемых на 70 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах. Подпольные карьеры были обустроены на территории Ривненской области. Дельцы грузовиками вывозили горные породы с месторождений для сбыта на черном рынке. По предварительной оценке экспертов, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб более чем на 70 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры.

"Без разрешения на специальное недропользование дельцы наладили подпольную добычу базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе. Горные породы они скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм", – отмечается в сообщении.

Во время обысков по местам незаконного промысла и проживания организаторов схемы, а также по юридическим адресам их коммерческой структуры, правоохранители изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок, семь транспортных средств и оборудование для добычи горных пород, крупные суммы наличных, вероятно полученные преступным путем, гранату Ф-1 с запалом, более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм, а также незарегистрированное стрелковое оружие.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ


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