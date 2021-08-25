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Fitch улучшил прогноз по облигациям "Vodafone Украина"

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Fitch улучшил прогноз по облигациям

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз ПрАО "ВФ-Украина" (работает под брендом "Vodafone Украина") со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило все рейтинги, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне "B".

Об этом говорится в сообщении агентства, передает Интерфакс-Украина.

Такие изменения последовали за изменением прогноза суверенного рейтинга Украины на "позитивный" со "стабильного" 6 августа 2021 года.

Рейтинги "ВФ-Украина" ограничены страновым потолком Украины из-за сильной зависимости телекоммуникационной компании от экономики страны.

Ранее сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил ПрАО "ВФ Украина" сконцентрировать более 50% телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест").

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. В 2020 году компания сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн.

В 2019 году группа NEQSOL Holding через Telco Solutions and Investments, подконтрольную азербайджанскому оператору Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.

Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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