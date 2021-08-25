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держбюджет (1356) дороги (1472) ремонт (1344) Укравтодор (718)

Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель

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Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель

Кабинет министров 18 августа еще на 5 млрд грн увеличил расходы общего фонда государственного бюджета для "Укравтодора" на развитие сети дорог государственного значения, после чего суммарные расходы на дороги выросли до 116,25 млрд грн, что на 1 млрд грн больше расходов 2020 года.

Соответствующие изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы внесены постановлением Кабмина №891, передают Наші гроші.

Изначально, в феврале 2021 года, госпрограмма предусматривала расходы на дороги в размере 75,25 млрд грн, из них за счет государственного дорожного фонда – на 46,56 млрд грн, общего фонда госбюджета – 0,25 млрд, средства международных финансовых организаций – 4,41 млрд грн, других источников – 24,03 млрд грн. Совокупные расходы тогда планировались в размере 75,25 млрд грн, что было меньше предыдущего года.

В дальнейшем в госпрограмму еще несколько раз вносили изменения, которыми были увеличены расходы по различным направлениям. В том числе, были увеличены расходы по дорожному фонду до 82,56 млрд грн. Последние изменения предусматривают рост расходов из общего фонда госбюджета ровно на 5 млрд грн. Теперь совокупные расходы на дороги в 2021 году превышают совокупный прошлогодний показатель и составляют 116,25 млрд грн.

Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель 01

Как отмечает издание, сумма в 116,25 млрд грн, которую потратят на дороги, соответствует десятой части всех доходов госбюджета Украины на 2021 год (1 107,42 млрд грн) или 9% от всех расходов госбюджета (1 345,05 млрд грн).

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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Топ коментарі
+7
и соседняя новость ))))))
25.08.21 16:08 Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии
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25.08.2021 17:37
+5
Злодії. Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель - Цензор.НЕТ 9469
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25.08.2021 16:33
+5
Ох у них там і дикий розпил, зважаючи що ціна кілометру дороги в них "зросла" в 2-3 рази, то не дивно що витрати бюджету зросли в 3-4 рази від 18-19-го року.
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25.08.2021 19:07
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Злодії. Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель - Цензор.НЕТ 9469
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25.08.2021 16:33 Відповісти
Вот вы все озолотитесь, с этими ремонтными дорогами, хотя и без этого, у вас и так сотни миллионов в банках.
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25.08.2021 17:15 Відповісти
и соседняя новость ))))))
25.08.21 16:08 Минфин признал нехватку заложенных в госбюджете средств на субсидии
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25.08.2021 17:37 Відповісти
чомусь не бачу сумми забраної з ковідного фонду...
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25.08.2021 18:06 Відповісти
Ох у них там і дикий розпил, зважаючи що ціна кілометру дороги в них "зросла" в 2-3 рази, то не дивно що витрати бюджету зросли в 3-4 рази від 18-19-го року.
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25.08.2021 19:07 Відповісти
У этих мальчиков из 95 квартала оказался очень хороший аппетит.
Никак не нажрутся.
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25.08.2021 20:13 Відповісти
Розходи вирісли...
А кілометраж???
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25.08.2021 20:39 Відповісти
Витрати "все". Кілометраж "ніщо"! Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель - Цензор.НЕТ 5832
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26.08.2021 05:26 Відповісти
Эти мальчики с 95 квартала строят дорогие по всей Украине и это видят люди, а Порошенко с Гройсманом пиарились и пилили бюджет страны.
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26.08.2021 10:09 Відповісти
А дороги де? Після повалення влади Зелепня терміново прийдеться будувати нові тюрми, бо існуючі не вмістять всіх "слуг народу". А терміни будуть немаленькі...
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26.08.2021 10:54 Відповісти
Для сравнения, ежегодный референдум о недоверии президенту стоит 2 млрд. Стефанчук про референдум: Це не безкоштовна забавка, його вартість - ₴2 мільярди. В Конституции Украины уже давно должно быть прописано ЕЖЕГОДНОЕ всенародное голосование с одним вопросом "Доверяете ли вы дествующему президенту Украины?" и только два ответа "Да" и "Нет". Если результатом этого голосования будет "Нет" - моментальное прекращение полномочий президента.
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26.08.2021 11:02 Відповісти
Сколько бы денег получал бюджет Украины, после раследований деятельности президентов-воров и мошенников, утративших доверие обманутого ими народа. Глядишь и коррупция власти прекратилась бы, после таких изменений Конституции Украины.
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26.08.2021 11:08 Відповісти
Люто плюсую. Когда Зеленский закончит править Украины к тому к тому времени уже не будет . Нищей по миру пойдёт
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26.08.2021 11:54 Відповісти
"Україно, Україно! Подивись на себе!
В твоїй хаті сидить ворог, і сміється з тебе!"(с)
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26.08.2021 11:07 Відповісти
 
 