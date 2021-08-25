Расходы госбюджета на ремонт дорог выросли до 116 млрд, превысив прошлогодний показатель

Кабинет министров 18 августа еще на 5 млрд грн увеличил расходы общего фонда государственного бюджета для "Укравтодора" на развитие сети дорог государственного значения, после чего суммарные расходы на дороги выросли до 116,25 млрд грн, что на 1 млрд грн больше расходов 2020 года.

Соответствующие изменения в Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы внесены постановлением Кабмина №891, передают Наші гроші.

Изначально, в феврале 2021 года, госпрограмма предусматривала расходы на дороги в размере 75,25 млрд грн, из них за счет государственного дорожного фонда – на 46,56 млрд грн, общего фонда госбюджета – 0,25 млрд, средства международных финансовых организаций – 4,41 млрд грн, других источников – 24,03 млрд грн. Совокупные расходы тогда планировались в размере 75,25 млрд грн, что было меньше предыдущего года.

В дальнейшем в госпрограмму еще несколько раз вносили изменения, которыми были увеличены расходы по различным направлениям. В том числе, были увеличены расходы по дорожному фонду до 82,56 млрд грн. Последние изменения предусматривают рост расходов из общего фонда госбюджета ровно на 5 млрд грн. Теперь совокупные расходы на дороги в 2021 году превышают совокупный прошлогодний показатель и составляют 116,25 млрд грн.

Как отмечает издание, сумма в 116,25 млрд грн, которую потратят на дороги, соответствует десятой части всех доходов госбюджета Украины на 2021 год (1 107,42 млрд грн) или 9% от всех расходов госбюджета (1 345,05 млрд грн).