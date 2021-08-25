"Украгролизинг" купил пять дорогих пикапов Toyota по 1,4 миллиона за штуку

Государственное ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" 16 августа по результатам тендеров заказало ООО "Артсити" пять легковых автомобилей на общую сумму 7,11 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно первому договору, фирма поставит госкомпании три полноприводных пикапа Toyota Hilux Legend (2.8 D-4D) 6 A/T 2021 года выпуска цвета серебристый металлик по 1,42 млн грн за штуку на общую сумму 4,26 млн грн. Согласно второму соглашению, "Артсити" поставит два таких же пикапа по 1,42 млн грн на общую сумму 2,84 млн грн.

Каждый автомобиль будет иметь подушки безопасности, защитные шторки для всех рядов сидений, климат-контроль, отделку сидений кожей с перфорацией, отделку панели приборов серой и темной хромированной декоративными вставками, подогрев передних сидений, камеру заднего вида со статической проекцией, мультимедийную систему Toyota Touch 2 (радио CD/MP3/WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 8 дюймов и 6 динамиками, многофункциональный цветной дисплей диагональю 4,2 дюйма на панели приборов.

В описании тендера заказчик указал, что наименование и марка техники указаны в рамках выполнения требований ч. 2 ст. 1 и пп. 1-2 ч. 1 ст. 11 закона "О финансовом лизинге". Поэтому эти автомобили, вероятно, предназначены для дальнейшей передачи в лизинг клиентам "Украгролизинга".

В автосалонах Toyota Hilux в самой дорогой комплектации Legend можно приобрести за 1,33 млн грн. В базовой комплектации этот пикап стоит 928 тыс. грн.

На первых торгах единственным конкурентом "Артсити" было ООО "Премиум Моторс" Марии и Людмилы Гвоздевых, на вторых – ООО "Гранд Мотор" уже упомянутой Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук. В обоих случаях конкуренты "Артсити" предлагали немного большую сумму, фирмы не торговались во время аукциона.

Харьковское ООО "Артсити" принадлежит россиянину Александру Лалаяну, директор – Антон Подрядчиков.

Руководителем "Украгролизинге" с 2018 года является Андрей Билозир. Это сын известной певицы и экс-нардепки от БПП Оксаны Билозир. Жена Андрея Лариса Билозир является нардепом от группы "Доверие". К этой же группе относится и Николай Кучер – отец Ларисы и соответственно тесть Андрея Билозира.

В мае "Украгролизинг" купил такой же пикап Toyota Hilux Legend, который стоил чуть дешевле – 1,37 млн грн, а две недели назад госкомпания приобрела пикап Ford Ranger Raptor за 2,05 млн грн. В описания этих двух тендеров тоже была указана ссылка на закон "О финансовом лизинге".