Киевский застройщик спустя шесть лет после оккупации решил продать бизнес в Крыму

Собственник крупной девелоперской компании А Development Алексей Баранов продает долю в одном из крупнейших ТРЦ в аннексированном Россией Крыму – ТЦ Meganom.

Как сообщил сам Баранов изданию НВ Бизнес, подписание документов о выходе из компании-собственника крымского ТРЦ ожидается в ближайшие недели.

Сейчас ТРЦ управляет "Крымская девелоперская компания" (КДК). По данным российского сервиса "Все о компаниях и владельцах СБИС", рыночная стоимость этой компании составляет 2,3 млрд рублей ($31 млн). В прошлом году, по данным Росстата, она получила 495 млн рублей прибыли ($6,7 млн) и 924,6 млн рублей ($12,5 млн) выручки. По этому показателю в рейтинге СБИС КДК занимает первое место в категории "Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация" среди компаний оккупированного Россией полуострова.

ТРЦ Meganom был открыт в 2013 году в Симферополе – за год до оккупации Россией Крыма. Его общая площадь составляет 74 тыс. кв. м, и по данным официального сайта ТРЦ, в нем работает много известных сетей и брендов. Например, магазины одежды O’stin, DeFacto, United Colors of Benetton, Tom Tailor, Pierre Cardin, обувные Kari, Rieker и пр.

Как отмечает издание, в Украине такой ТРЦ мог бы стоить $80-100 млн, тогда как в оккупированном Крыму его стоимость может быть ниже в разы.

Баранов – владелец столичного застройщика А Development, который реализовал проекты A-Station, ЖК Smart Plaza Polytech, а также строит еще три ЖК в Киеве.

До 2009 года руководил крымским бизнесом "Киевской инвестиционной группы" бизнесменов Андрея Иванова и Василия Хмельницкого, с которыми сотрудничает до сих пор.