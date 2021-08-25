США могут предоставить Украине гарантии по евробондам, – министр финансов

В США рассматривают возможность возобновить практику предоставления Украине гарантий по облигациям государственного долга.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Была встреча в казначействе США (United States Department of the Treasury, – ред.). Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", – сказал он в интервью агентству.

"Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", – добавил Марченко.

Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщалось, еще в марте министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что начало работы новой администрации США дает возможность поднять вопрос о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

Однако в посольстве США в ответ сообщили, что власти страны уже несколько лет не предоставляют гарантий по суверенным еврооблигациям третьих стран.

Напомним, в мае 2020 года Министерство финансов погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на сумму более $1 млрд. Годом ранее Украина погасила первый выпуск евробондов, выпущенных по гарантии США, также на $1 млрд.

Третий выпуск гарантированных США евробондов подлежит выплате в сентябре 2021 года. Эти облигации Украина разместила 23 сентября 2016 года по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%.