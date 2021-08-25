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Минэкономики предложило ужесточить защиту прав интеллектуальной собственности

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Минэкономики предложило ужесточить защиту прав интеллектуальной собственности

Министерство экономики инициирует законопроект, который предусматривает имплементацию в украинское законодательство ряд положений Договора об ассоциации между Украиной и ЕС относительно защиты прав интеллектуальной собственности.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, на данный момент украинские законы в сфере интеллектуальной (промышленной) собственности уже приведены в соответствие к стандартам правовой охраны, предусмотренные Договором об ассоциации.

"Следующим шагом имплементации Договора является внедрение эффективных механизмов защиты прав интеллектуальной собственности", – говорится в сообщении.

Так, проект закон предусматривает следующие положения Договора об ассоциации:

  • Ст. 235 "Право на информацию" (о возможности истребования судом информации о происхождении и сети распространения товаров или услуг, нарушающих право интеллектуальной собственности);
  • Ст. 236 "Предварительные и предупреждающие меры" (о применении предварительных судебных запретов относительно посредников, чьи услуги используются ответчиком при нарушении права интеллектуальной собственности);
  • Ст. 238 "Судебные запреты" (о применении предварительных запретов относительно посредников, чьи услуги используются ответчиком при нарушении права интеллектуальной собственности );
  • Ст. 239 "Альтернативные меры" (о возможности применения разового денежного взыскания вместо способов защиты);
  • Ст. 240 "Убытки" (о принципах возмещения правособственнику нанесенного ущерба путем возмещения убытков, включая упущенную выгоду, либо взыскание дохода, полученного нарушителем, или выплаты компенсации);
  • Ст. 242 "Публикация судебных решений" (о возможности доведения до всеобщего сведения информации о нарушении прав интеллектуальной собственности и содержания судебного решения);

Также в документе предусмотрены другие соответствующие положения Директивы 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о защите прав интеллектуальной собственности.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минэкономики


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