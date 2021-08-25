Россия получила от МВФ $18 миллиардов в рамках антикризисного плана

Россия получила $18 млрд от МВФ в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда среди стран-участниц на общую сумму 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд.

Целью выделения этих средств МВФ указывал помощь странам в восстановлении после пандемии, передает РБК.

Допэмиссия SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ – по сути, их долям в капитале фонда. Самая большая квота у США – 17,4%, у России – 2,71%. Размер определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов.

При этом не все страны-участницы фонда получили SDR в рамках глобального распределения. Согласно правилам МВФ, он взаимодействует только со странами-членами (всего их 190), чьи правительства признаны международным сообществом. В итоге Венесуэла, Мьянма и Афганистан не смогли получить причитающиеся им новые SDR в объеме более $6 млрд. Пока эти резервные средства заморожены.

В то же время Беларусь в число стран с нелегитимными режимами по версии МВФ не попала и получила от него помощь в размере более $900 млн, что позволит увеличить международные резервы страны на 12%.

Как сообщалось, в рамках антикризисного распределения средств Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Украине 1,9 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), что соответствует примерно $2,7 млрд.