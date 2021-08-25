Dragon Capital стала мажоритарным владельцем Ассоциации ритейлеров Украины

Инвестиционная компания Dragon Capital увеличила свою долю в Ассоциации ритейлеров Украины, став единственным мажоритарным владельцем.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Отмечается, что соучредители Ассоциации Александр Фиалка и Олег Кручинин вышли из числа собственников RAU и продолжат заниматься развитием своих проектов. В то же время соучредитель Андрей Жук остался среди собственников и продолжит занимать должность председателя правления Ассоциации.

"Мы убеждены, что украинский рынок ритейла будет стремительно развиваться и очень рады возможности увеличить свою инвестицию в ведущую ассоциацию отрасли. Вместе с командой RAU мы планируем в дальнейшем наращивать активность Ассоциации на рынке – за счет развития новых сервисов для членов RAU, лоббирования интересов отрасли в органах власти и проведения еще более ярких и масштабных мероприятий по примеру ведущих соседних рынков Турции и Польши", – отметил директор по прямым инвестициям Dragon Capital Владимир Тимочко.

Отмечается, что Ассоциация ритейлеров Украины была создана в апреле 2013 года. Соучредителями стали Александр Фиалка, Олег Кручинин и Андрей Жук. В декабре 2015 года мажоритарную долю в Ассоциации приобрел Dragon Capital.

Ассоциация ритейлеров Украины – профильное объединение игроков рынка розничной торговли и компаний. Ассоциация действует как независимое некоммерческое объединение юридических лиц. В число членов Ассоциации ритейлеров Украины входит более 70-ти украинских и международных брендов, в том числе более 30-ти представителей B2B-сферы и девелопмента.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.