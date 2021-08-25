Госэкоинспекция насчитала больше 130 миллионов убытков окружающей среде за неделю

За минувшую неделю, 13-20 августа, органы Государственной экологической службы провели 950 проверок, составили 930 протоколов об административных нарушениях и рассчитали более 130 млн грн убытков, нанесенных окружающей среде.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Отмечается, что наиболее резонансный случай зафиксировали в Сумской области. Коммунальному предприятию предъявили претензию на сумму почти 101 млн грн за засорение земельного участка твердыми бытовыми от ходами. Материалы направлены в Сумскую областную прокуратуру.

Кроме тог, еще два случая нарушений обнаружили в Житомирской области:

сброс неочищенных вод – сумма убытков составила около 9 млн грн, а материалы направили в СБУ Житомирщины;

самовольное использование недрами без соответствующего разрешения неустановленными лицами – убытки составили более 9 млн грн, материалы направили в полицию области.

Также Госэкоинспекция рассчитала убытки за рубку 778 деревьев на территории госпредприятия в Винницкой области. Сумма вреда, нанесенного природе, составила более 7 млн грн. Материалы дела направили в ГБР в Хмельницком.