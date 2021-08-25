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Минфин поддержал изменение формата программы льготных кредитов для бизнеса

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Минфин поддержал изменение формата программы льготных кредитов для бизнеса

Министерство финансов предусмотрит средства на программу "Доступные кредиты 5-7-9%" в проекте госбюджета на 2022 год, однако считает необходимым изменить ее формат таким образом, чтобы большинство кредитов выдавались на инвестиционные цели.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Для нас важно переформатировать эту программу так, чтобы большинство кредитов шли на инвестиции в основной капитал", – сказал министр.

Марченко сообщил, что Минфин провел встречу с коммерческими банками с иностранным капиталом, где те рассказали о предложениях по модернизации программы "Доступные кредиты".

"Мы попросили прислать предложения в письменном виде. Но в письменном виде – это же не значит, что нужно возмутить рынок, мол, все пропало и программа не работает. Это одна из самых эффективных программ", – считает глава Минфина.

"Но в будущем важно установить фокус на инвестиционные цели", – подчеркнул Марченко.

Как сообщалось, ранее группа банков во главе с "Райффайзен Банком" предложила свернуть или переформатировать запущенную по инициативе президента Владимира Зеленского программу "Доступные кредиты 5-7-9%", поскольку она не выполняет заявленных целей: вместо развития бизнеса за счет госбюджета дотируются кредиты для прибыльного агробизнеса.

В свою очередь государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также Министерства финансов и экономики выступили против сворачивания программы, хотя даже оператор программы признал целесообразность ее пересмотра.

По данным Минфина на 25 августа, всего с момента старта программы было выдано 22 329 кредитов на общую сумму 58,8 млрд грн. Из них только 7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 30,9 млрд грн выданы как антикризисные кредиты, в 20,8 млрд грн –  в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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