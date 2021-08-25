Снижение тарифов на электроэнергию не противоречит программе с МВФ, – Минфин

Решение Кабмина снизить тариф на электроэнергию для населения находится в рамках обязательств Украины по программе stand by с Международным валютным фондом (МВФ) при условии, что это решение не несет фискальных рисков для бюджета.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я не вижу оснований, почему это решение должно повлиять на переговоры. Наша программа, по большому счету, не фокусируется на повышении или снижении тарифов. Эти тарифные истории интересны с точки зрения фискальных рисков", – отметил министр.

По его словам, пока негативная коммуникация от Фонда по поводу этого решения отсутствует, глава Минфина ее не ожидает и в будущем.

"Это дело Минэнерго, они общаются с Фондом. Думаю, они с ним это решение проговаривали. Но нет сомнений в том, что это решение должно быть фискально сбалансированным. Из бюджета мы покрывать какие-то тарифные потребности не будем", – подчеркнул Марченко.

Он отметил, что основная задача Министерства энергетики сейчас – сбалансировать энергорынок.

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"Если "Энергоатом", "Укргидроэнерго" пошли на это снижение, значит, они просчитали эти риски. Таким образом, Минэнерго несет все риски и ответственность. Никоим образом бюджет Украины не будет дотировать эти компании", – добавил глава Минфина.

Марченко указал, что помощь в виде предоставления госгарантий по "зеленым" облигациям "Укрэнерго" может быть только по погашению долгов компаний "зеленой" энергетики, накопленных в предыдущие периоды, как это и регламентировано в госбюджете на этот год.

Министр подтвердил, что выпуск таких облигаций готовится, однако он не указал других деталей, сославшись на то, что принято решение о передаче "Укрэнерго" от Минфина в управление Минэнерго.

"Сейчас "Укрэнерго" – в сфере ведения Министерства энергетики, поэтому, как говорится, счастливого пути. Правительство приняло это решение, мы от него воздержались. Но оно принято, нет смысла дискутировать", – сказал Марченко.

Как сообщалось, ранее Кабмин обнародовал решение, согласно которому население с 1 октября будет платить 1,44 грн за кВт-ч электроэнергии при потреблении до 250 кВт-ч (включительно) в месяц. Тариф для абонентов, потребляющих свыше 250 кВт-ч в месяц останется на прежнем уровне – 1,68 грн/кВт-ч с НДС за весь объем потребления.

Одновременно с 1 октября должна быть внедрена финансовая модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО), что должно сбалансировать решение о снижении тарифа.