Фонд госимущества продал "Димитровуглегрузтранс" за 300 миллионов

По результатам онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса промышленного железнодорожного транспорта ГОАО "Димитровуглегрузтранс" 20 августа в бюджет должно поступить 301 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

Отмечается, что в торгах приняли участие три участника, которые увеличили стартовую цену в 4,5 раза – с 67 млн грн до 301 млн грн.

Объект находится в Мирнограде (Донецкая область). В состав единого имущественного комплекса входит 18 зданий и сооружений общей площадью 13,5 тыс. кв. м. Объект расположен на территории площадью 56,9 га, на 14 участках.

В Фонде добавили, что победитель аукциона, после заключения договора купли-продажи и уплаты средств, получит имущественный комплекс промышленного железнодорожного транспорта, железнодорожные пути и объекты недвижимости.

"Димитровуглегрузтранс" обслуживает несколько шахт в Донецкой области и занимается грузовыми перевозками. Также государственная деятельность транспортного предприятия предусматривает вспомогательное обслуживание наземного транспорта – предоставление услуг по толканию и буксированию.