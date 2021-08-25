Турецкая NTG Plastik провела тренинг для специалистов "Харьковгоргаза"

Харьковское Образовательное пространство РГК совместно с представителями турецкой компании провели тренинг для специалистов "Харьковгоргаза", "Харьковгаза", "Сумыгаза", "Черниговгаза" и "Киевоблгаза".

Как сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза", семинар был посвящен свариванию труб из полиэтилена с помощью фингов NTG Plastik.

Отмечается, что применение полиэтилена увеличивает на четверть срок эксплуатации газораспределительной системы, делает ее коррозионностойкой и обеспечивает высокий уровень надежности сварных соединений.

"Около 30 участников тренинга узнали о технологии и условиях производства фитингов NTG Plastik, рассмотрели правила терморезисторного сваривания", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что вместе с представителями NTG Plastik на практике воссоздали технический процесс сваривания полиэтилена. Лекторы из Турции помогали участникам и следили за последовательностью выполнения каждой операции по подготовке и свариванию соединений.

"Пластиковые трубы – это надежность и безопасность. Новые знания и навыки придутся кстати во время реализации проекта редизайна газовых сетей", – уточнили в компании.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.