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Суд в Германии отклонил иск оператора "Северного потока-2" по газовой директиве Евросоюза

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Суд в Германии отклонил иск оператора

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора "Северного потока-2" на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

При этом, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что приняла к сведению решение суда, о дальнейших шагах обещает сообщить позже, передает Интерфакс.

Речь идет о норме газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года. Оператор "Северного потока-2" может обжаловать решение суда.

Директива 2019/692 вступила в силу 23 мая 2019 года. Она распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для проекта "Северный поток-2" это означает конкретно, что оператором трубопровода должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности трубы нужно зарезервировать под прокачку газа от других поставщиков.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс


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Шо такое ? А де рішення Хамовського чи Басманного суду, ну на крайняк купив би рішення Печерського чи Вовчацького суду. А то в рідній Німеччині і програв. А так хотілося "срубить бабок по бистрому" А зараз квота для СП 2 тільки 50 процентів в трансгазопроводах. Не вигоріло у Пацанов Шредера і Вольдемара.
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25.08.2021 14:35 Відповісти
Нормально. Будем дальше смотреть.
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25.08.2021 16:11 Відповісти
 
 